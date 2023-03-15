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不滿選策會名單！鍾沛君怒辭文傳會副主委：不能不站出來

▲國民黨台北市議員鍾沛君宣布，即日起辭去國民黨文傳會副主委職務，並提出3點疑問。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲國民黨台北市議員鍾沛君宣布，即日起辭去國民黨文傳會副主委職務，並提出3點疑問。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者林莞茜／綜合報導

國民黨中常會今（15）日通過「中央選戰策略會報」，但成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，對此，台北市議員鍾沛君稍早開出第一槍，宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務，並提出3點疑問。

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鍾沛君在臉書上表示，去年選戰我的主軸是「革新」，不只監督市政要革新，做為從政黨員，也承諾推動黨務革新，於是乎今天看到本黨提出的中央選戰策略會報成員，使我「不能不站出來發聲」。

鍾沛君提到，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被起訴，本黨公職民代猶在砲轟民進黨黑金，主席卻提名同樣賄選被判刑定讞的李全教進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名，試問從此時此刻起，本黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？

第二是傅崐萁委員，炒股入獄前科姑且不論，自己參與提名，自己角逐提名，大喇喇地「球員兼裁判」，試問公平性何在？鍾沛君表示，去年傅委員在廣播節目中公開針對本黨桃園市長與台南市長提名，發表「民調不是唯一考量」的說法，近期，又有所謂「親朱人士」、「黨內人士」，或者「知情人士」，頻頻放話「大局條款」、「戰力值」等初選機制。試問黨中央何時要調查，是否能釐清，給有意角逐提名的同志們一個交代？

第三，如今的選策會報，包括召集人，秘書長黃健庭在內共10人，清一色60歲以上，還有三位年逾70歲，平均年齡68.2歲。讓鍾沛君不禁直言「試問黨中央真的要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定本黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來？」更遑論從本黨以外的視角，年輕人，非藍選民又會如何看待本黨？

鍾沛君指出，「我自知人微言輕，但若有話不說，就愧對『革新黨務』職志與承諾」，因此宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務。

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