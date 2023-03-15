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遊日瘋北海道！星野住房以台人為大宗　毛孩商機潛力無限

▲星野TOMAMU度假村知名的「雲海平台」，今年將於5月11日登場。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
▲星野TOMAMU度假村知名的「雲海平台」，今年將於5月11日登場。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒三年後，各國紛紛在去年年底迎來疫後首個觀光旅遊人潮，而日本是各個國家中復甦最快的國家，其中北海道更以驚人速度恢復旅遊市場。北海道一直以來都是台灣民眾觀光旅遊的熱門選擇之一，星野集團北海道事業部長相內學指出，自台灣飛往北海道的航班已經恢復七成左右，但在旅客人數增加的情況下，不論台灣還是日本都面臨了旅遊業人手不足的問題。

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日本知名飯店集團星野集團今（15）日舉行北海道春夏記者暨同業說明會，代理星野集團品牌的湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎指出，在新冠肺炎疫情之後，日本觀光旅遊業是最快復甦，且最多班機、最多人前往旅遊的地點便是北海道，許多旅客前往北海道便會選擇入住北海道最大「星野TOMAMU度假村」。

星野集團北海道事業部部長相內學指出，根據日本統計資料，台灣飛往北海道的航班已經恢復到疫情前的73%，來自韓國的航班數出現倍增的情況，而中國則是尚未有航班飛往北海道。相內學表示，可以預見新千歲機場將會是未來國際航空的競爭地。

▲隨著北海道的旅客潮復甦，星野TOMAMU度假村的海外觀光客住房率在去年冬季也已經恢復八至九成。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
▲隨著北海道的旅客潮復甦，星野TOMAMU度假村的海外觀光客住房率在去年冬季也已經恢復八至九成。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
隨著北海道的旅客潮復甦，星野TOMAMU度假村的海外觀光客住房率在去年冬季也已經恢復八至九成。相內學指出，今年夏天的預約狀況一口氣恢復，已經快要恢復到疫情前水準，其中以台灣旅客為最大宗，且在2022年12月至今年3月間，台灣旅客人數已超越2019年同期水準。相內學苦笑表示「現在正因為房間不足感到困擾。」

湯桂禎分析，快速恢復的原因可歸功於台灣及日本皆「無大量裁員」；在疫情期間也透過新聞、記者會、旅展等方式，不間斷地進行行銷，再加上日本一開放國境即前往踩線及在台教育訓練的「提前部署」，並與各大航空公司進行「異業結合」等。

不過人潮湧入伴隨而來的問題便是「人手不足」，而日本以旅館業缺工狀況最嚴重。相內學表示，星野集團得在三年內增加2000名員工，目前也正以全球規模積極招募，預計今年5月也將在台灣招聘相關員工。

針對春夏兩季旅遊看點，湯桂禎旅行社表示，星野TOMAMU度假村，能盡情享受春夏秋冬四季不同魅力。其中位於TOMAMU山海拔1,088公尺處、夏季最知名的「雲海平台」，今年將會於5月11日登場，在天氣條件具備之下，能夠近距離欣賞一望無際的流動雲海絕景。另外也陸續推出露營、狗狗跑道等活動。

▲星野TOMAMU度假村將在今年春夏陸續推出雲海平台露營等活動。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
▲星野TOMAMU度假村將在今年春夏陸續推出雲海平台露營等活動。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
星野TOMAMU度假村在春夏推出的活動中，有許多為毛小孩著想的設施以及服務，包括提供專用餐點，或是有專屬的帳篷。湯桂禎指出，未來毛小孩商機將會是旅遊業的一大著眼點，並提到過去曾有旅客願意花費20萬美元包機，就為了讓毛小孩出國搭飛機時能坐在客艙。湯桂禎呼籲在場航空業者，未來市場可以考慮毛小孩商機。

▲圖為星野TOMAMU度假村將在4月推出的活動「農場的花開RISONARE」，其中的「花開狗狗跑道」。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
▲圖為星野TOMAMU度假村將在4月推出的活動「農場的花開RISONARE」，其中的「花開狗狗跑道」。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

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