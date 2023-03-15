遊日瘋北海道！星野住房以台人為大宗　毛孩商機潛力無限

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星野集團北海道事業部部長相內學指出，根據日本統計資料，台灣飛往北海道的航班已經恢復到疫情前的73%，來自韓國的航班數出現倍增的情況，而中國則是尚未有航班飛往北海道。相內學表示，可以預見新千歲機場將會是未來國際航空的競爭地。
隨著北海道的旅客潮復甦，星野TOMAMU度假村的海外觀光客住房率在去年冬季也已經恢復八至九成。相內學指出，今年夏天的預約狀況一口氣恢復，已經快要恢復到疫情前水準，其中以台灣旅客為最大宗，且在2022年12月至今年3月間，台灣旅客人數已超越2019年同期水準。相內學苦笑表示「現在正因為房間不足感到困擾。」
湯桂禎分析，快速恢復的原因可歸功於台灣及日本皆「無大量裁員」；在疫情期間也透過新聞、記者會、旅展等方式，不間斷地進行行銷，再加上日本一開放國境即前往踩線及在台教育訓練的「提前部署」，並與各大航空公司進行「異業結合」等。
不過人潮湧入伴隨而來的問題便是「人手不足」，而日本以旅館業缺工狀況最嚴重。相內學表示，星野集團得在三年內增加2000名員工，目前也正以全球規模積極招募，預計今年5月也將在台灣招聘相關員工。
針對春夏兩季旅遊看點，湯桂禎旅行社表示，星野TOMAMU度假村，能盡情享受春夏秋冬四季不同魅力。其中位於TOMAMU山海拔1,088公尺處、夏季最知名的「雲海平台」，今年將會於5月11日登場，在天氣條件具備之下，能夠近距離欣賞一望無際的流動雲海絕景。另外也陸續推出露營、狗狗跑道等活動。
星野TOMAMU度假村在春夏推出的活動中，有許多為毛小孩著想的設施以及服務，包括提供專用餐點，或是有專屬的帳篷。湯桂禎指出，未來毛小孩商機將會是旅遊業的一大著眼點，並提到過去曾有旅客願意花費20萬美元包機，就為了讓毛小孩出國搭飛機時能坐在客艙。湯桂禎呼籲在場航空業者，未來市場可以考慮毛小孩商機。