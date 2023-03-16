矽谷銀行倒閉／再次引爆金融危機？專家曝對台經濟影響

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除了美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）宣布倒閉之外，與加密貨幣關係密切的Silvergate Bank也因受FTX破產影響而終止營運，宣布結束業務及清算資產，接著，紐約州金融監管機構於12日又以「系統性風險」為由，關閉全美規模第二大的加密友善銀行Signature Bank。
短短一週內，美國三家銀行相繼倒下，金融市場頓時人心惶惶，彷彿當年「雷曼兄弟」事件再次重演，美股10日全面下挫，四大指數跌逾1%，美國區域銀行13日股價全面崩跌，第一共和銀行（First Republic）盤中更一度暴跌75%。
矽谷銀行倒閉事件令市場擔憂，是否會是一次金融危機的引爆點。對此，徐之強表示，矽谷銀行主要的存款戶大部分都是新創公司，此次無預警倒閉事件震撼灣區新創圈，雖然美國財政部、聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）非常果決的發布聯合聲明，宣布將對矽谷銀行倒閉事件採取行動，存款人從13日起，可領取所有存款，但是多多少少還是對新創的籌資、存款有些打擊。
「事發之初，市場恐慌指數飆升，但觀察14日美國股市的恐慌指數，短期之內大眾應逐漸消化，目前看起來不會。」徐之強認為，此事件並不會成為下一個「雷曼兄弟」，原因在於各國政府都會吸取過去金融危機的教訓，自2008年金融海嘯發生後至今，各國在金融監管上皆推出各式制度。
其中一個最主要的制度即「注重金融穩定性」，不只美國，就連台灣也有定出系統性重要銀行名單，所謂系統性重要銀行（D-SIBs），又被稱為「大到不能倒銀行」，因此系統銀行在監管上，會特別注重其風險。
徐之強表示，雖然目前看來金融風暴再次重演的機率不高，不過還是要持續密切關注此事件可能帶來的外溢效果，特別是抗風險低的美國中小型銀行是否會在這幾個月承受不住壓力而接連爆雷。
經濟部長王美花先前接受媒體聯訪時也曾表示，台灣與美國雖然有些連結，但此事件對台灣經濟與科技業影響不大，然而，徐之強指出，影響台灣的經濟成長率最大的兩大經濟體，分別為中國以及美國，觀察自2000年以後的資料顯示，美國的經濟成長率甚至與台灣的關聯性更高，加上台灣很多銀行最大的投資地就是美國，因此美國經濟如果若有任何波動，也會拖累台灣經濟，但矽谷銀行倒閉事件的後續發展，以及對於今年台灣總體經濟的確切影響如何，還須關注。
銀行倒閉引發軒然大波，更有分析師預測Fed可能會為此暫停升息，徐之強強調，銀行出問題當中隱含經濟不穩的憂慮，但現在看起來這個訊息好像已經被控制住了，其他大銀行也都相當健全，因此估計，Fed於3月舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）仍然會維持原來的升息步調，且升1碼的機率仍較高。
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