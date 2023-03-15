瑞士信貸成下個矽谷銀行？暴跌20％熔斷 歐洲銀行股跳水
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）日前倒閉讓全球銀行股風聲鶴唳，昨（14）日美股好不容易反彈，但瑞士信貸（Credit Suisse）今日再傳出壞消息，股價一度雪崩20％觸發「熔斷」暫停交易機制，也拖累歐洲銀行股跳水，歐洲股市也呈現重挫態勢。
記者倪浩軒/綜合報導
瑞士信貸的股價在過去3個月以來已經下跌超過3分之1，昨日又自行揭露在2020和2021年的財務報表中存有重大缺陷（Material Weakness），但強調在主要方面仍符合美國公認的會計準則。不過瑞士信貸的最大股東，沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）今日接受訪問時明確表示，絕對不會對瑞士信貸提供更多的資金，因為阿拉伯國家銀行持股已經將近10％上限，再增資就會違反監管法規，這也讓瑞士信貸的股價再遭重擊，創下新低。
根據《路透社》報導，瑞士信貸股價崩盤拖累歐洲銀行股與大盤齊聲下挫，然而歐洲央行目前仍傾向繼續升息，雖然在矽谷銀行倒閉引發恐慌後，許多投資者都期待央行停止或至少暫緩升息，但《路透社》引述消息人士表示，預估歐洲央行在周四仍會宣布升息0.5％。
而瑞士信貸與歐洲股市的低迷表現，也回頭影響美股，道瓊期指下跌超過500點，美股再度承受壓力。