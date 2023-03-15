普發現金時程曝　綠營盼24日疫後特別預算三讀

行政院長陳建仁今（15）日晚間邀請執政黨立委餐敘，結束後副院長鄭文燦受訪說，對於疫後特別預算希望能夠早日完成審議，進入發放程序，這攸關民眾權益，希望趕快審完、趕快發放、方便領取。而立委何欣純則透露，明日疫後特別預算將進行協商，若協商過程順利，期盼能夠在本月24日進行表決通過三讀，就可以在4月發放現金。
記者陳威叡／台北報導
於餐敘結束後，何欣純受訪說，在餐敘過程中有與院長陳建仁討論，希望能夠趕快普發現金6000元，若明天協商順利，期盼能夠在3月24日表決通過三讀，期待可以在4月發放現金，此外委員們也提出建議，包括要宣傳清楚，第二是用最快速的方式讓民眾可以領取，最後是希望防詐騙部分，相關單位一定要多做宣傳。
鄭文燦則表示，今天與立委討論到全民普發6000元現金，領取方式有5種，400多萬人是直接入帳，有6成民眾選擇用網路登記撥款，另外還有ATM與郵局領現，與偏鄉用造冊發現金，因為領取方式有5種，希望能多做宣導，讓民眾知道哪一種比較方便。
鄭文燦表示，因為ATM不是每一個都可以領取，要做標籤讓民眾知道哪些ATM可以領取，原則上就是四大超商ATM外，有8個公營銀行與部分民營銀行ATM，那另外有關網路登記部分，也會做詳細宣導，讓民眾很方便利用網路登記領取，這部分減少不必要的往返跟行政成本。
鄭文燦說，對於民眾擔心開放領取後有簡訊或電話詐騙，反詐騙宣導及警政署也會針對簡訊電話詐騙擴大加強過濾查核，追蹤發話源，這部分要做好準備，處理好發放前的準備工作。
對於朝野協商，鄭文燦說，尊重朝野協商結果，希望能夠早日完成審議，進入發放的程序，這關係到每個民眾權益，希望趕快審完、趕快發放、方便領取。
媒體追問是否落在4月初發放？鄭文燦說，目前系統開發已經準備好了，也做了基本測試、壓力測試模擬 ，希望能夠是準備好的情況。