經典賽／傳承中華隊意志！古巴一分險勝澳洲挺進邁阿密

我是廣告 請繼續往下閱讀
2局上半，澳洲隊先發動進攻，首棒打者Darryl George敲出長打後，靠著隊友的犧牲觸擊成功站上三壘，並藉著下一棒Rixon Wingrove的安打，跑回澳洲隊第一分，但古巴隊很快地發動反攻，3局下半第一、二棒Roel Santos、Yoán Moncada分別靠著四壞球保送以及二壘安打攻佔二、三壘，第三棒的Luis Robert Jr.雖然打出內野滾地球，但也成功將三壘上的追平分送回本壘。
5局下半古巴隊攻勢再起，從首棒打者Santos的安打開始，Moncada、Robert Jr.分別靠著四壞球、觸身球保送將壘包填滿，此時回到熟悉國家打球的「前日職洋砲」Alfredo Despaigne敲出高飛犧牲打，送回古巴隊超前分，接著游擊手Erisbel Arruebarrena的安打二度形成滿壘，第六棒Yoelkis Guibert的右外野穿越安打再一口氣補進兩分，打進古巴隊單局第2、3分，將比數拉開。
3分落後的澳洲隊並沒有放棄，下個半局馬上靠著Wingrove的兩分砲，將比數追到一分差，在Wingrove開轟後，澳洲隊還一度靠著觸身球以及古巴捕手Ariel Martinez的妨礙打擊，形成一、二壘有跑者的狀況，但卻沒能再添加分數，最後就以一分之差遺憾落敗。
古巴隊先發投手「日職中繼王」Yariel Rodriguez此役用68球投了3.2局，僅被打兩支安打，但送出多達五次四壞球保送失一分，退場時還留下一、二壘有人的危機丟給接任的Miguel Romero，但他拆彈成功，是本場比賽的勝負轉捩點之一，第8、9局古巴隊接連換上在日職打拚的兩位後援強投Livan Moinelo、Raidel Martinez上場關門，雖然控球一度不穩，但仍成功幫助球隊守下勝利。
今晚兩隊安打都不多，古巴隊打線中，以第二棒芝加哥白襪隊強打Moncada的表現最為亮眼，單場4打席全部上壘，打出兩支安打、選到兩次保送，第六棒Guibert也有單場2分打點的好表現，而澳洲隊表現最好的打者則是第六棒一壘手Wingrove，單場三打數擊出兩支安打，還包含一支兩分砲，整場3分都是他所貢獻。
更多「經典賽開打」相關新聞。
ㄧ