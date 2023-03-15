GPT-4現身！又變得更聰明　首批公司嚐鮮用AI做了這些事

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綜合外媒報導，剛誕生不久的GPT-4已經被用來提供下列服務：
New Bing
微軟透露，過去6個禮拜以來，New Bing搜尋已是由GPT-4驅動，而未來New Bing也會持續透過GPT-4執行搜尋。
陪你學英文
語言學習App「Duolingo Max」導入由GPT-4驅動的功能，AI可以扮演同伴與學習者對話，另外AI還可以扮演老師，當學習者完成練習後，AI可以進一步說明哪些地方錯了，協助學習者了解正確或錯誤的原因。
替視障導航
丹麥一間公司透過「Be My Eyes」App替視障人士提供語音導覽，原本的方式是媒介志願者給視障人士，透過即時線上對話溝通來給予協助。如今他們運用GPT-4，由AI扮演虛擬志願者，來回答視障人士的問題。不僅可以幫助視障人士在城市中前往目的地，還能請視障人士手機拍照後回傳，AI來提供即時解答，像是冰箱裡的菜適合做成怎樣的晚餐，也可以由AI看到照片後給予建議。
替學生量身打造的個人化課程
教育組織可汗學院（Khan Academy）讓GPT-4化身AI助教，負責根據每個學生的表現，向學生詢問不同的問題，進而找出學生的盲點，協助提供個人化的教材，帶領學生學習。
除了這些由公司提供的比較商業化的應用，還有許多使用者天馬行空透過GPT-4，來處理網頁編程、生成電玩程式碼、撰寫訴狀等等工作，GPT-4也都能極佳的完成任務。
隨著ChatGPT爆紅，AI成為最新風口，不僅OpenAI乘勝追擊推出更聰明的GPT-4，Google和中國的百度、華為等科技巨頭，也競相推出不同版本的聊天機器人。AI的發展速度超乎預期，如何更好地運用AI，未來也勢必將成為左右一個公司、乃至一個國家競爭力高低的關鍵。