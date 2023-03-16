今白天舒適溫差大！週末北台灣變天 「降雨熱區」出爐
今（16）日清晨有較明顯的輻射冷卻作用，台灣本島平地最低溫在桃園大溪的攝氏12.7度，不過天氣風險公司分析師柯聿寧指出，今日整體的溫度大致都比昨天高，低溫持續回升，基隆北海岸、東北角、宜蘭有短暫陣雨的機會，週六東北季風增強後，北台灣的溫度略為下滑，北部和東半部週末降雨也會隨之增加，請民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員表示，今日北部低溫攝氏15度、中部攝氏16度、南部攝氏17度、花東攝氏18度，白天高溫部分，北部攝氏26度、中部攝氏29度、南部攝氏30度、花東攝氏26度，整體而言維持「白天溫暖、日夜溫差大」的天氣型態，提醒早出晚歸的民眾必須留意日夜較大的溫差。
柯聿寧提醒，受到北方較弱的大陸高壓南下至黃海影響，今天台灣海峽側的東北風將增強，沿海平地上午到傍晚受到海風加強作用，有較大陣風，預計今晚到明晨海峽的東北風就會減弱，逐漸轉變為「背風渦漩」的環流，背風渦漩將帶來偏弱的西北到偏西風的氣流，背風渦漩隨著北方的波動發展會往北轉東的方向遠離，遠離時會逐漸發展為氣旋鋒面的系統，尾端在明（17）日晚到週六（3/18）清晨掠過，隨後東北季風增強，週六北部、東半部轉陰，北部的溫度稍轉涼。
週日東北季風慢慢轉為偏東風，下半天配合華南水氣通過，北部再度有局部短暫雨的機會，到了下週二、下週三（3/21至3/22）受到華南的鋒面發展，台灣會先轉為鋒前偏南到西南風的環境，各地將明顯回溫、有悶熱的感覺，至於鋒面接近台灣北部的時間點，目前模式預報還是要等到下週四、五（3/23至3/24），確切帶來降雨的時間仍須持續觀察。