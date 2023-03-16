瑞士信貸陷危機！避險推升美元 新台幣早盤貶回30.65元
繼美國矽谷銀行倒閉風暴之後，現在又傳出瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，股價狂瀉創歷史新低，加劇市場對於銀行業的擔憂，歐股大跌，美股也多收跌，美元指數回升至104.6附近，台北股、匯市今（16）日早盤同步走跌，新台幣兌美元也回貶至30.65元，但之後隨著台股跌幅收斂回百點內，新台幣貶幅也未進一步擴大，目前在30.646元震盪。
記者顏真真／台北報導
瑞士信貸銀行在大股東排除再挹注資金消息傳出後，股價盤中如自由落體般下墜，狂瀉30%創歷史新低，由於美國之前才發生矽谷銀行等接連倒閉，因而加劇市場恐慌，也掀起銀行股拋售潮，美股主要指數多收跌，其中道瓊工業指數下跌280.83點，收31874.57點。台股今日早盤也開低走低，盤中最低一度來到15237.8點，下跌149.79點，失守15300點關卡。
在國際匯市方面，由於瑞士信貸危機讓市場更擔憂，預期美國下周升息1碼機率也下滑，但也引發避險需求，美元指數大幅反彈，來104.6附近，亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，其中韓元今日早盤貶至1310.95兌1美元，日圓兌美元在133.29附近震盪，人民幣中間價則大幅下修至6.9149兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到6.8918附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也回貶，一開盤就貶破30.6元，以30.64元、貶值4.8分開出，在美元走強及台股下跌之下，隨後進一步下探30.65元，貶值5.8分，但隨著台股跌幅收斂至百點內，新台幣貶幅未進一步擴大，目前在30.641元至30.647元震盪整理。