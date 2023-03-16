為了錢選中國！王定宇開酸宏都拉斯：中國開支票都會跳票
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）日前透過推特，指示外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）處理與中國建交事宜，台宏邦交82年情誼恐就此終結。雷依納15日表示，打算中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。對此，民進黨立委王定宇在臉書痛批，「看看是哪一國在大撒幣搞金援外交？台灣才是拒絕直接花錢換外交的！」
記者孫唯容／綜合報導
據了解，雷依納接受電視專訪時表示，宏都拉斯在債務考量下，必須轉移外交承認，且宏都拉斯要求台灣將每年5千萬美元（約新台幣15.4億元）的援助再加倍，並重新調整宏都拉斯積欠台灣的6億美元（約新台幣185.2億元）債務，可是台灣方面並沒有積極回應。
對此，王定宇開酸，那些在台灣指責台灣金援外交、扯台灣外交後腿的，幾乎都是親中共藍紅陣營人士，現在怎麼不開口唸一下中國？
王定宇也提醒，要宏國問問你們附近的薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加，或是遠一點的密克羅尼西亞，「中國開出的大支票，幾乎都跳票喔！」隨後王定宇也把話鋒轉向中國民眾，喊話「中國的韭菜和小粉紅們，你們被割的韭菜，還有你們中國自己無法照顧的人民，錢都用來對外國大撒幣啦。
文末，王定宇也說明，台灣近年來的國際援助，都是著重在直接幫助到需要幫助的國家人民身上，許多項目都是協助職訓、婦女扶助專案、學生就學、人道救援等。