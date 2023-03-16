宏都拉斯轉向北京　成中國在拉美影響力增新跡象

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宏都拉斯這番決定，對中國來說是一週內第2次外交政策大變局；中國上週促成伊朗和沙烏地阿拉伯之間恢復外交關係的協議。
宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天對記者表示，宏都拉斯對過去與台灣的關係心存「感激」，但與中國的經濟關係，最終促使他們投入北京懷抱。
雷依納說：「這些都是政治決定。世界一直朝著這個方向發展。這是一個複雜的決定，我們理解，但宏都拉斯的外交政策應該尋求造福人民。我們相信這一步將使國家受益。」
在此之前，薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬和多明尼加已相繼宣布與台灣斷交。
宏都拉斯昨天發表的聲明，對拜登政府而言是一記打擊。華府試圖說服拉美地區國家與台灣維持邦交，但徒勞無功。
哥倫比亞艾克斯特納多大學（Externado University）中國相關問題研究教授孔天威（David Castrillon-Kerrigan）說，宏都拉斯的聲明也代表美國政府對拉丁美洲的影響力正在「下滑」。
孔天威說：「對於像宏都拉斯這樣的國家來說，不承認北京政府意味著錯失良機。美國的確正在失去各方面的影響力，尤其是經濟方面，但在外交、政治和文化方面也是如此。」
雷依納告訴美聯社，拜登政府「必須理解並尊重」宏都拉斯的需求和決定。
儘管如此，仍有一些國家堅定地支持台灣，例如巴拉圭和瓜地馬拉。瓜地馬拉官員重申政府「承認台灣是一個擁有民主價值的獨立國家」。
過去20年，中國持續深耕拉丁美洲，積極布局，投資重大基礎設施、能源和太空計畫，慢慢地在這個地區擴增自己的影響力。
根據美國和平研究所（USIP）統計，在2005年至2020年間，中國在拉丁美洲投資超過1300億美元。中國與拉美地區間的貿易也大幅激增，預計在2035年前將達到7000億美元以上。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120316
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