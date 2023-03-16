傅崐萁李全教列提名小組 侯友宜表態：人民不會接受黑金
在國民黨昨天公布引發諸多爭議的李全教、傅崐萁等中央選戰策略會報成員名單，除了未理會先前新北市議長蔣根煌在中常會建議不要納入外，台北市議員鍾沛君更宣布辭去文傳會副主委職務，目前在藍營被視為最佳人選的新北市長侯友宜，今（16）日也在個人粉絲專頁發文，表示拒絕黑金在任何政黨出現，強調人民不會接受黑金以任何形式再現，似乎是在表達對黨內決策的不滿。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜文章中寫到，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄。
文章中接著指出，當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。
除了侯友宜外，國民黨台北市議員鍾沛君昨晚也表態，請辭文傳會副主委。對於黨內的反彈，國民黨主席朱立倫今上午受訪說，黑金絕對不能復辟，國民黨提出的候選人一定清白、實在，這次的選策會跟要初選的選區沒有關係，主要針對中南部艱困選區，要找尋人才，算是幫忙解決問題，不是製造問題。
朱立倫說，黨會虛心聽取大家意見，也歡迎縣市長推薦人選，至於中北部優勢選區，就會持續進行初選。