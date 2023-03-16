韓國總統尹錫悅訪日！多位財閥領袖隨行　北韓不滿又射彈

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此行預計在東京停留2天，明天出席日韓經濟界龍頭等舉行的懇談會，並出席在東京一所大學舉行的演講會。
日本朝日新聞報導，配合尹錫悅訪日，韓國的三星電子、現代汽車、SK集團等集團領袖隨行。日本最大經濟團體「日本經濟團體連合會」（經團連）與韓國經濟團體「全國經濟人聯合會」（全經聯，FKI）明天將在東京舉行商業圓桌會議。韓國的經濟界對於與日本的經濟交流、商業機會的擴大抱持很高的期待。
三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團董事長鄭義宣、樂金集團董事長具光謨將隨同尹錫悅訪日。
明天的商業圓桌會議，包括經團連與全經聯的會長在內共23人出席，尹錫悅預定參加。預料會上將就資助日韓兩國留學生設獎學金、推動青少年交流等達成協議。
日韓經濟團體於去年7月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始歇緩時已重啟交流。經團連會長十倉雅和等幹部訪韓，在首爾與全經聯時隔3年舉行財經領袖懇談會，針對日韓企業在日韓兩國以外的市場進行合作、少子高齡化等共同課題的因應交換意見，並表示期盼日韓兩國政府早日實現領袖會談。
上一次日韓雙邊領袖互訪是2011年10月，時任日本首相野田佳彥訪韓，同年12月時任韓國總統李明博訪日。李明博在2012年8月訪問竹島（韓國稱獨島），引發日方強烈反彈，雙邊關係急速降至冰點，之後再未進行雙邊領袖互訪。
最近一位訪日的韓國總統則是前總統文在寅，但當時是為了出席2019年6月在大阪舉行的20國集團（G20）領袖峰會，並非韓日雙邊外交行程。（編輯：馮昭）1120316