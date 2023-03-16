藍10人選策會爭議滿滿　民進黨：夠壞、夠貪才能被提名？

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張志豪批，這10人名單各個身懷絕技，可以出一本「違法犯紀攻略」，現在手握國民黨提名生殺大權，國民黨人想獲得提名就要對這些名師學習，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。
張志豪進一步細數，黃健庭在擔任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣，遭判刑確定；傅崐萁不僅在擔任縣長後，以縣府預算大量宣傳個人形象，從學校聯絡簿、作業本，再到愛心乘車卡、農民曆等不遺餘力，被戲稱為「花蓮王」，更涉及「合機股票案」被判處有期徒刑8個月；李全教不僅因為議員賄選被判當選無效被解職議員，在議長選舉時也同樣因賄選受到判刑，這三個人就可組成「犯罪者」聯盟。
張志豪表示，劉政鴻被網友稱為「苗栗理財王」，但所謂的理財指的是他個人，因為在其擔任縣長期間，苗栗縣政府負債高達648億，甚至被監察院通過彈劾指出劉政鴻無視苗栗縣政府財政狀況惡化，還逾越法定債限，造成苗栗財政危機，嚴重違失，但他個人竟然幫自己還清5200萬債務，實在離譜。
此外，新竹縣前縣長邱鏡淳不僅住家是違法使用幼稚園用地，就連警衛室也是違建，沒想到竟然還可以裝傻到底，表示自己非常震驚，簡直就是「違建王」；周錫瑋讓大家最深刻的就是他把野狗當老虎、野放泥鰍給民眾抓，但大家絕對不會忘記他毀諾強拆樂生療養院。
張志豪質疑，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，國民黨朱立倫竟然還大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱立倫所謂的希望？原來國民黨是要選誰比較會犯罪？比誰的刑期比較長？
此外，被認為有可能代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，今日在臉書指出「黑金不能復辟」，張志豪痛批，這樣就帶過嗎？請問這份名單裡面誰是黑金？應該直接點名，如果是黑金，那是否認為涉及黑金的人要退黨？為此，侯友宜應該更清楚表態，而不是幾句話又想含糊帶過，尤其這份由朱立倫一手主導的陣容，侯友宜更應明確表態。