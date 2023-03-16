普發現金5方式領取　下周三啟動領取作業

財政部今（16）日於行政院會陳報「全民共享普發現金規劃」報告，說明目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，領取資格為我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等，將在本月22日陸續啟動相關作業。
記者陳威叡／台北報導
財政部指出，原則於今年10月31日前符合發放資格者（須特別預算三讀經總統公布生效確定），每人均得領取6000元，本次普發現金發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民配偶且取得居留許可者、持永久居留證外國人等；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。
財政部指出，目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取；首先本月22日先開放「登記入帳」預登記，視中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算完成法定程序後再辦理撥付，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，另「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理，預計本月20日至25日開始進行偏鄉地區（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉）造冊，民眾得到當地派出所登記。
財政部表示，領取方式多元且時間充裕，民眾可選擇適合自己的方式領取，也提醒為避免不肖人士以散播普發現金假訊息詐騙手法混淆視聽，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。