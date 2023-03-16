內幕／為李全教開第一槍？侯友宜發文前親自致電朱立倫

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台北市議員鍾沛君開第一槍請辭文傳會副主委，痛批國民黨沒有臉批再批評民進黨黑金。侯友宜上午也在臉書發文，罕見評論黨內事務，侯稱，拒絕黑金在任何政黨出現，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。
侯友宜過去始終與國民黨保持距離，也鮮少評論黨內事務，侯在這個時機點發文，也被視為與2024年參選總統有關。據了解，侯友宜幕僚之中對於是否對此議題表態有不同看法，有一派認為，侯就維持原本跟黨的距離，不需要特別表態，但另一派認為，李全教在中南部的風評實在很差，若延續至總統選戰，恐會抵銷侯在中南部的聲望，因此必須要對於黑金議題站穩立場。
黨內人士認為，侯對於黑金的切割是可以理解，畢竟近日無論是民調或是輿論都對於侯不是非常有利，侯陣營也需要主動出擊，重新掌握話語權。
據指出，侯友宜今早發文前，也有親自致電給朱立倫，朱立倫在電話中有跟侯解釋稱，選策會跟總統、立委優勢選區無關，主要就是幫忙艱困選區的佈建，針對中南部艱困選區要請大家多幫忙。朱立倫也在電話中強調，任何對選策會有意見的，他都會一肩扛下。
黨內人士指出，侯友宜是警長形象，需對於此議題表露態度，這點可以理解，只是，若侯友宜要參選總統，仍需要國民黨地方派系的支持跟幫忙。侯礙於身份跟形象問題，確實不適合與地方派系站在一起，未來勢必要仰仗朱立倫幫忙處理這一塊，侯、朱之間有一定的溝通、默契，對於未來總統大選也是好事。