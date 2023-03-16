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內幕／為李全教開第一槍？侯友宜發文前親自致電朱立倫

▲侯友宜發文反黑金政治，事前有先知會朱立倫。（圖／資料照片）
▲侯友宜發文反黑金政治，事前有先知會朱立倫。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨昨日公布選策會小組名單，但成員包含曾涉及賄選案的前台南市議會議長李全教，引發爭議，新北市長侯友宜今（16）日上午發文強調黑金不能復辟，被外界解讀為是在對黨主席朱立倫開第一槍，侯友宜在此時機點罕見評論黨內事務，更被認為是劍指2024年總統大選。據了解，侯在發文前就有致電給朱立倫，昨日雙方幕僚也有就此事交換意見。

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選策會小組名單包括李全教、傅崐萁、曾銘宗等10人，其中李全教因為涉賄、傅崐萁因過去花蓮提名爭議而備受黨內討論。尤其副總統賴清德在台南市長任內，曾不滿李全教擔任議長，拒進議會232天，力抗黑金形象鮮明，但賴清德昨風光登記民進黨總統初選，國民黨卻重新迎回李全教。

台北市議員鍾沛君開第一槍請辭文傳會副主委，痛批國民黨沒有臉批再批評民進黨黑金。侯友宜上午也在臉書發文，罕見評論黨內事務，侯稱，拒絕黑金在任何政黨出現，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

侯友宜過去始終與國民黨保持距離，也鮮少評論黨內事務，侯在這個時機點發文，也被視為與2024年參選總統有關。據了解，侯友宜幕僚之中對於是否對此議題表態有不同看法，有一派認為，侯就維持原本跟黨的距離，不需要特別表態，但另一派認為，李全教在中南部的風評實在很差，若延續至總統選戰，恐會抵銷侯在中南部的聲望，因此必須要對於黑金議題站穩立場。

黨內人士認為，侯對於黑金的切割是可以理解，畢竟近日無論是民調或是輿論都對於侯不是非常有利，侯陣營也需要主動出擊，重新掌握話語權。

據指出，侯友宜今早發文前，也有親自致電給朱立倫，朱立倫在電話中有跟侯解釋稱，選策會跟總統、立委優勢選區無關，主要就是幫忙艱困選區的佈建，針對中南部艱困選區要請大家多幫忙。朱立倫也在電話中強調，任何對選策會有意見的，他都會一肩扛下。 

黨內人士指出，侯友宜是警長形象，需對於此議題表露態度，這點可以理解，只是，若侯友宜要參選總統，仍需要國民黨地方派系的支持跟幫忙。侯礙於身份跟形象問題，確實不適合與地方派系站在一起，未來勢必要仰仗朱立倫幫忙處理這一塊，侯、朱之間有一定的溝通、默契，對於未來總統大選也是好事。

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