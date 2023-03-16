為紓緩內科上下班交通壅塞 北市交通局加開2路快速公車
為了舒緩內湖科技園區於上下班尖峰時間的壅塞交通，台北市政府交通局今（16）日上午召開記者會，宣布加開2條路線的快速公車，分別由捷運圓山站及捷運市政府站通往內湖科技園區。交通局強調，民眾於首站捷運站乘車後，第二站即為內科站位，快速且直達，屆時投入營運後預期可大幅提升內湖科技園區聯外之公車運能。
記者丁上程／台北報導
交通局今日上午召開記者會，其中公運處方面表示，從3月30日起，配合內科平日彈性上下班時間，將新闢2線直達內科之快速公車路線，內科快線1由捷運圓山站發車，內科快線2由捷運市政府站發車，提供密集班次，採1段票收費並提供轉乘優惠（含公車間雙向轉乘優惠）。
公運處表示，其中「內科快線1」的路線提供上午42班次、下午13班次，將從捷運圓山站出發，一路開往「基湖站」才首次停車，之後則會深入內湖科技園區內，最後從新湖舊宗路附近折返；至於「內科快線2」的路線原理也相似，提供上午20班次、下午9班次，從市府站出發後，直至「陽光抽水站」首次停車，再深入內科巷弄內，反向班次則從基湖站出發開往市政府站。
公共運輸處表示，透過大數據分析發現內科地區民眾旅運行為主要為捷運轉乘公車，其中又以捷運圓山站及捷運市政府站為主要轉乘站點；為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2，該2線共計84班次，其中，內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘，民眾於首站捷運站乘車後，第二站即為內科站位，快速且直達，屆時投入營運後預期可大幅提升內湖科技園區聯外之公車運能。