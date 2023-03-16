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張忠謀揭創辦台積電秘辛　李國鼎是唯一相信他的人

▲台積電創辦人張忠謀今天在一場對談中，親自揭露創辦台積電祕辛。他說，政府在台積電成立過程只是扮演投資者角色，當時政府中李國鼎是唯一相信他的人，因為李國鼎支持，政府才會投資台積電。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電創辦人張忠謀今天在一場對談中，親自揭露創辦台積電祕辛。他說，政府在台積電成立過程只是扮演投資者角色，當時政府中李國鼎是唯一相信他的人，因為李國鼎支持，政府才會投資台積電。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者張建中台北16日電）台積電創辦人張忠謀今天在一場對談中，親自揭露創辦台積電祕辛。他說，政府在台積電成立過程只是扮演投資者角色，當時政府中李國鼎是唯一相信他的人，因為李國鼎支持，政府才會投資台積電。

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半導體世紀對談今天在台北登場，張忠謀與「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）針對「台積電如何改變晶片產業與世界」進行對談。

副總統賴清德今天親自出席，並全程參與；台積電董事長劉德音及總裁魏哲家、鈺創董事長盧超群、世界先進董事長方略、南亞科總經理李培瑛等多位半導體產業界人士也到場聆聽這場對談。

張忠謀說，對於晶片戰爭這本書的看法，「希望書是由我寫出來」，米勒寫得更好、更精彩，因為米勒是歷史學家，能夠更中立客觀角度寫書。

張忠謀表示，晶片戰爭這本書對他是場懷舊之旅，各場戰役都參與，所有主角都認識，是本精采絕倫的好書，完全認同書中所寫的東西。但是他說，書中要修正的地方是，米勒可能太過強調政府在台積電成立過程扮演的角色；政府只是扮演投資者角色，還不是很情願的投資者。

張忠謀表示，李國鼎是政府裡面唯一相信他的人，因為李國鼎的支持，才能讓政府支持投資台積電新台幣55億元，持股48%。

張忠謀說，台積電1994年在台灣上市，政府巴不得立刻賣光光，為了讓政府能更快賣股票，台積電因此到美國紐約上市；直到政府持股剩下6%，政府在他提醒後，才決定不再賣台積電股票。

除了投資，張忠謀表示，政府還有對台積電提供其他形式支持，台積電核心小組成員是來自工研院裡的IC研究團隊，約有120名工研院團隊成員加入台積電。（編輯：張良知、林淑媛）1120316

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