經典賽／日本複賽買門票送「神贈品」！悍創再遭球迷砲轟

經典賽／這場有打完　委內瑞拉擊敗以色列全勝晉級複賽

▲WBC委內瑞拉擊敗以色列晉級複賽（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC委內瑞拉擊敗以色列晉級複賽（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

今天是第五屆WBC世界棒球經典賽小組賽最後一天的賽事，D組全勝的龍頭委內瑞拉交戰前兩場合計僅敲出一支安打，且都被提前「扣倒」的以色列，雖然此役委內瑞拉首局就轟下3分，但是以色列奮力抵抗，本場比賽終於打到「完整」第9局才結束比賽，然而以色列仍以1比5不敵委內瑞拉，在拿下這場勝利後，委內瑞拉也以全勝之姿拿到複賽的門票。

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委內瑞拉首局就發動猛攻，打了八名打者，包含Ronald Acuña Jr.、Eugenio Suárez在壘上有人時敲出的適時安打，接連打進3分，第4局以及第6局，第八棒Eduardo Escobar、第七棒Suárez再接連擊出陽春砲，委內瑞拉已經取得5分領先。


相較於委內瑞拉的攻勢，以色列整場比賽僅在第7局靠著第八、九、一棒Noah Mendlinger、Michael Wielansky、Jakob Goldfarb連續三支安打串連，才得到本場比賽唯一一分。


落後4分的以色列在8、9兩局沒能再展開攻勢，最後就以4分之差落敗，本場比賽委內瑞拉表現最好的打者是七棒的Suárez，單場4支3猛打賞，包含一支陽春砲打回3分打點，以色列第八棒Mendlinger同樣也有猛打賞表現，但可惜都是短程的一壘安打，沒能幫球隊建功。


今天代表委內瑞拉先發的左投Jesús Luzardo僅用50顆球就投完4局，只被敲出4支安打，送出5次三振沒有失分，拿下本場比賽勝投，而以色列隊先發投手Robert Stock首局就失3分，仍用55球撐完了3局，沒有再有失分的紀錄，但最後還是承擔本場比賽敗投。



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