經典賽／這場有打完　委內瑞拉擊敗以色列全勝晉級複賽

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委內瑞拉首局就發動猛攻，打了八名打者，包含Ronald Acuña Jr.、Eugenio Suárez在壘上有人時敲出的適時安打，接連打進3分，第4局以及第6局，第八棒Eduardo Escobar、第七棒Suárez再接連擊出陽春砲，委內瑞拉已經取得5分領先。
相較於委內瑞拉的攻勢，以色列整場比賽僅在第7局靠著第八、九、一棒Noah Mendlinger、Michael Wielansky、Jakob Goldfarb連續三支安打串連，才得到本場比賽唯一一分。
落後4分的以色列在8、9兩局沒能再展開攻勢，最後就以4分之差落敗，本場比賽委內瑞拉表現最好的打者是七棒的Suárez，單場4支3猛打賞，包含一支陽春砲打回3分打點，以色列第八棒Mendlinger同樣也有猛打賞表現，但可惜都是短程的一壘安打，沒能幫球隊建功。
今天代表委內瑞拉先發的左投Jesús Luzardo僅用50顆球就投完4局，只被敲出4支安打，送出5次三振沒有失分，拿下本場比賽勝投，而以色列隊先發投手Robert Stock首局就失3分，仍用55球撐完了3局，沒有再有失分的紀錄，但最後還是承擔本場比賽敗投。
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