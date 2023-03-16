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經典賽／驚險贏球！「衛冕軍」美國逆轉哥倫比亞闖進8強

▲「美國隊長」Mike Trout好表現帶領美國隊進八強（圖／美聯社／達志影像）
▲「美國隊長」Mike Trout好表現帶領美國隊進八強（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

第五屆WBC世界棒球經典賽小組賽最後一場比賽，由C組的「衛冕軍」美國與哥倫比亞交手，賽前排名分組第四，戰績一勝兩敗的哥倫比亞，若想晉級八強，本場比賽必須獲勝才有機會比失分率晉級，而哥倫比亞此役也確實嚇出美國一身冷汗，前4局打完還以2比1領先，但「衛冕軍」在5局上靠著隊長Mike Trout的關鍵安打，一棒打回2分超前比數，最後美國隊就以3比2驚險逆轉哥倫比亞，三勝一敗的戰績跟墨西哥攜手闖進八強。

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3局上半，美國隊率先發起攻勢，Mookie Betts敲安後趁著對方投手暴投，衝上得點圈，此時「美國隊長」Trout先補上一支中外野穿越安打助美國隊破蛋，但哥倫比亞的反擊來的很快，3局下半首名打者Oscar Mercado敲出長打站上二壘，Harold Ramírez的滾地球把Mercado送上得分大門口，下一棒的Gio Urshela敲出高飛犧牲打送回追平分，接續的Jorge Alfaro、Reynaldo Rodriguez再接連敲安，打回哥倫比亞單局第2分超前比數。



落後的「衛冕軍」在第4局展開反攻，首棒Will Smith選到保送後，對方投手又發生暴投，將他送上二壘，Mookie Betts補上安打，形成二、三壘有人，此時又是「美國隊長」Trout，擊出左外野的平飛安打，把壘包上的隊友都送回本壘，單局美國隊添2分超前比數。



美國隊在第5局超前後，率續換上Daniel Bard、David Bednar、Jason Adam、Devin Williams以及Ryan Pressly等強力後援投手守成，合計5局的投球，僅讓哥倫比亞擠出一支內野安打，送出八次三振，成功守下勝利，也拿下複賽門票。


「美國隊長」Trout本場比賽以身作則，單場4打數敲出3支安打，並且關鍵時刻都能做出貢獻，美國隊整場3分都是他打回來的，是美國隊最重要的打者，另一位明星外野手Mookie Betts也有單場2支安打的表現，並跑回2分，與Trout攜手帶領美國隊獲勝。



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