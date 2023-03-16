科技公司先進儲能櫃發表 在地化生產穩定供電不匱乏

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長利科技董事長李明峰表示，「長利儲能櫃系統」除配備長利科技專業生產的磷酸鋰鐵電芯組外，更結合西門子的PCS 【儲能功率調節系統】及威力工業的EMS【能源管理系統】，達到穩定的電力調節，確保用電無虞，更能協助減低台電用電負載，不僅強化國家發展競爭力，也為環境永續及氣候變遷盡份心力。
PCS「儲能功率調節系統」可滿足緊急用電需求、不斷電系統功能、雲端管理、高電力轉換效率、低待機功耗、高環境適應力、具備擴展性，完美與電池系統整合；EMS「能源管理系統」可有效改善工廠用電、掌握用電起伏狀態、平衡電力供需。可根據不同用戶的用電規律，調整用電負荷，降低負荷高峰，填補負荷低谷，離峰時段為儲能系統充電，尖峰時段則以儲能系統供電。「長利儲能櫃系統」擁有專業的生產、研發技術，並取得國際UL1642、IEC60730、IEC62619認證，其電池性能高(放電能力高、通過振動、耐壓測試等)，且安全性高(不起火、不爆炸)，採客製化服務，最重要的是在地生產，配備有專業維修維護團隊，提供最快速且完善的售後服務。
李明峰指出，長利科技運用電池專業生產的核心技術跨入儲能櫃市場，並已於2022年已完成第二代儲能電池系統設計架構，今年1月廠內再設置完成1MW儲能櫃系統(20呎貨櫃)，為因應快速成長的市場及訂單需求，目前年產能已提升至100M，並將持續增加。預計在今年第3季完成半自動化產線，整個量能將提升2.5倍。
工研院材化所技術長潘金平表示，工研院目前也正在協助長利科技電池系統案場依據國家標準CNS 62933-5-2執行安全評估與現場允收試驗，檢視各子系統經安裝整合後之儲能系統，包含：電力轉換系統PCS、電池系統與輔助系統等安全性，未來將持續透過精準量測協助案場安全試驗及國家標準要求。