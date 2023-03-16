Gogoro維修免等了！今年「社區店」大展150家：隨到隨修
今年開始Gogoro大舉推動基礎服務，之後家裡附近就有「電車行」可以免預約就可以維修。Gogoro 於今（16）日揭曉 2023 年通路佈局，以「打造有感服務」為目標，推出全新店型 — 「Gogoro 社區店」，首度在全台鄰里廣設免預約的電車行，期望做到「你家巷口，隨到隨修」，首波 40 家 Gogoro 社區店涵蓋由北到南七個縣市，即日起開幕，預計今年底將展店 150 家，藉此讓 Gogoro 全台服務據點數量直接翻倍。歡慶社區店上線，Gogoro 車主於開幕首三個月前往此 40 家社區店，即享定期保養免工資。
記者周淑萍/綜合報導
台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市佔率從不到 1% 成長到 12%，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」從 2015 年首家直營門市「全球體驗中心」，到 2018 年開放授權加盟模式，2021 年以「特約推廣站」推動傳統機車行轉型，2023 年推動「Gogoro 社區店」。Gogoro 社區店過去一個月在全台灣開出了 40 家社區店，預計年底將達成 150 家，加上既有的 141 間 Gogoro 門市，屆時服務據點將翻倍到近 300 個。為了慶祝首批 40 間 Gogoro 社區店上線，車主於開幕前三個月前往任一家 Gogoro 社區店，均享定期保養免工資優惠。
📍Gogoro 社區店有三大特色：
📍原有Gogoro 門市服務升級
- 不需預約，即可隨到隨修。
- 提供包含電動機車維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。
- 每間店配備至少兩個維修工位，透過小巧店型扎根鄰里、快速拓點。
- 門市現車最快當日可交車：上午下單，最快下午可牽車。Gogoro 用最快的速度，把新車交到客人手上。
- 下雨天，雨衣免費拿：只要遇到下雨天，不分燃油機車或電動機車，騎士都能至全台 Gogoro 門市索取免費雨衣。（數量有限，發完為止）
- GoShare 代步騎乘金：車主於六都凡須留車維修 3 天內，Gogoro 將提供 GoShare 代步騎乘金，保障每天出行便利。