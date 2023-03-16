縣市合併不如先合作　新竹縣市整合溝通平台今簽MOU

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楊文科致詞表示，面對新竹縣、市103萬名鄉親，縣市合作平台他拚5年了總算促成，但高虹安市長不過上任100天，執政團隊就和縣府完成這麼多協議，真的了不起。
高虹安就職將滿百日，「今天是新竹縣市的大喜之日！」高虹安表示，自上任後即責成市府秘書長統籌推動「新竹縣市整合溝通平台」，優先研商大家關切的園區交通、垃圾清運議題，新竹縣市團隊經過幕僚會議、幕僚長會議等研商機制，達成8項合作共識。
新竹縣政府指出，平台針對交通、垃圾處理等民生議題，如經國橋智慧交通整合計畫，縣市雙方將持續合作，維運經國橋路廊相關智慧交控設備。
國道一號縣市交流道協控及平面道路時制重整合作部分，將與竹市合作向交通部高速公路局協調，在竹科、新竹與竹北3處交流道匝道共同儀控，並聯合提案向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設經費」，推動縣、市與新竹科學園區平面路口號誌智慧化運作，以及縣、市與竹科合作「縣市園區區域時制重整規畫案」，研擬時制重整計畫。
台1線替代道路新闢工程部分，雙方將按行經縣、市路段長度的比例分攤工程費，後續縣府將就銜接台68的路幅與通行車規劃與市府協調。至於空氣品質與水質監測數據共享，竹縣環保局已公開在網站，將由新竹市環保局統合縣市資料公開共享。另外在大眾運輸月票優惠方面，新竹縣、市先行合作，由中央、縣、市分攤補貼差額，後續再尋求桃園市與苗栗縣加入。
新建跨頭前溪橋替代道路方面，雙方將共同向中央爭取認列為「行政院重大建設計畫」，以利加速推動。垃圾處理方面，新竹市協助新竹縣將每日垃圾處理量自120公噸恢復至150公噸，並收受新竹縣轄內一般事業廢棄物，新竹縣則協助媒合1萬公噸焚化再生粒料去化。經國大橋新竹市轄內部分道路改善案，將由竹縣已獲經費進行中的改善案先行，竹市端因涉及用地取得等問題，將進一步協商配合方式。