賴清德：中國若對台灣動武是災難　自身與世界都難以承受

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賴清德說，這都顯見今天「晶片世紀對談」至關重要，因為談的不只是一項科技、一門產業，或是未來科技發展方向，而是在談一個小小的晶片，如何成為全球地緣政治變化及大國競逐的關鍵。
賴清德提到，因為台積電的存在，牽涉到世界文明的進步，台積電的存在也跟未來人類生活息息相關，甚至於我們最關心的氣候變遷的問題，要在2050年達到凈零轉型的目標，「沒有台積電是絕對達不到的」。
對於今天主談人Chris Miller在《晶片戰爭》一書中提到，「面對中國的武力侵略，台灣跟台積電都陷入兩難」，賴清德說，「我今天要特別強調，沒有」，台灣非常堅定台積電要留在出生、長大、茁壯的地方繼續繁榮發展，這是臺灣政府對台積電的承諾，對經濟發展的承諾，也是對世界文明的承諾，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」。
賴清德說，政府責無旁貸會持續發展經濟，改善台灣投資環境，穩健地提供水電、土地、人力、人才，給台灣所有企業包括台積電，讓台灣經濟可以繁榮發展下去。
賴清德表示，台灣也會持續保護民主，因為民主就像空氣、水、陽光一樣重要，台灣也會不斷強化國防力量，保護台灣的安全，以及維護印太和平穩定。
他說，印太的和平穩定，不只是台灣的責任，世界各國也都有共同責任，特別是中國。中國應該要清楚了解到，如果對台灣發動戰爭，受傷害的不是只有台灣，是會對世界造成嚴重的災難，而這個災難中國也難以承受。
賴清德認為，戰爭沒有贏家，和平符合大家的利益。從俄羅斯侵略烏克蘭，大家就可以看到，侵略者並非無往不利，希望世界各國特別是民主陣營，珍惜台積電的成就，重視台灣的民主成果，大家要共同努力根本解決中國武力犯台的企圖。
賴清德說，「和平是無可取代的共同利益」，只要有決心追求符合全球共同利益的和平，相信大家一定可以做得到。