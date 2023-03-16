4波寒流影響小？鄭明典：今年是暖冬 玉山氣溫史上第2高
近期天氣變化快速，白天溫暖微熱、日夜溫差大的天氣型態也象徵春天來臨、冬天結束了，對此中央氣象局局長鄭明典今（16）日也在臉書發問「剛過的是冷冬還是暖冬」，並表示2023年的「寒流日數」相比歷年來說多上不少，但身為台灣最高峰的玉山卻達到有史以來第2暖的紀錄，引發一陣討論。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局統計資料顯示，今年冬季共有10波冷空氣南下，其中有4波達到「寒流」等級，寒流天數為10天，不過鄭明典卻指出，今年冬季的平均氣溫大致上是「正常略偏暖」的情況，針對這樣的現象，氣象局預報中心副主任陳怡良提及，這促冬季冷空氣影響之外的期間，「各地氣候都明顯偏暖」，才會導致民眾感受冷暖交替非常劇烈，整體平均下來氣溫仍在正常值。
而回顧冬季（12月至2月）的數據也可佐證，氣溫上「12月偏冷、1月偏暖、2月較正常」，冬季平地11測站均溫為攝氏18.8度，略高於氣候平均值（18.7度）攝氏1度，氣象局長期預報課課長羅資婷也提及，整個2月並沒有寒流侵襲，降溫主要都受到冷氣團和東北季風影響，天氣冷暖交替又沒有太極端的冷空氣，讓平地所有11個測站的月均溫都高於氣候平均值，3個月平均下來與歷年冬季均溫其實差不多。
且值得注意的是，台灣最高峰玉山冬季達到有史以來第2暖的紀錄，對此氣象局氣象預報中心主任呂國臣透露，玉山從去（2022）年7月到今年1月的月均溫，都是歷史新高，前一次下雪更是2019年的1月21日，雖然確切原因還有待研究，但推測冬季時，大陸冷高壓帶下來的冷空氣厚度越來越淺、覆蓋高度較低，因此當寒流來襲時，北部2000至3000多公尺的高山還有可能會被覆蓋，但往南、高度又接近4000公尺的玉山就較不容易受影響。