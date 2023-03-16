周揚青小帳「突發長文道歉」！拒絕她1請求：真的很不對
中國網紅周揚青過去曾以「毀滅式分手信」，重創前男友羅志祥的演藝生涯，不只霸氣揭穿渣男假面具，又將網拍事業經營得有聲有色，獲得了許多粉絲追隨，但她昨（15）日卻突然用小帳在微博上道歉，原來是她拒絕了某位粉絲的合照請求，卻又因此感到十分愧疚，只好發文公開向該名粉絲道歉，貼文曝光後引起網路熱議。
記者賴禹妡/台北報導
周揚青昨日用微博小帳發文表示，剛剛在路邊遇到一名女粉絲要求合照，但她當下正在生氣，怕自己情緒一時之間緩不過來，拍照時會擺出臭臉，因此拒絕了該粉絲的合照請求。
周揚青懊悔地說，她上車後自責了很久，「我覺得能在這麼大的世界相遇已經是緣分，你可以一下認出我，還專門從馬路那邊跑過來，結果我卻拒絕了你一個拍照這麼簡單的要求」。
周揚青指出，自己的行為真的很不對，因此專門發文向該名粉絲認真道歉，還透露該粉絲即使提出合照請求被她拒絕，但還是笑著向她說「我好喜歡妳」，讓她瞬間心情都變好了，十分感謝粉絲的愛戴，「謝謝你的表白和你的笑」。
貼文曝光後，也順利釣出該名粉絲出面相認，周揚青看到立馬向對方要地址，「我給你寄份小禮物過去！你看你想要我的美妝還是衣服」，但粉絲拒絕了收禮物，只期望下次碰面能合照，周揚青也霸氣回「成！下次陪你拍夠！」雖然讓粉絲錯過合照機會，周揚青卻願意在事後極力彌補，女神寵粉的行徑讓網友們紛紛留言大讚「兩個人都好暖」。