日韓睽違12年領袖峰會！修復兩國關係　BBC：日本的勝利

我是廣告 請繼續往下閱讀
就在尹錫悅出訪日本的今天，首爾街頭仍有抗議者群集在青瓦台外，舉著「停止建立韓日聯盟」的標語，不支持尹錫悅與日本和解的做法。
尹錫悅上周宣布，放棄要求日本賠償在二戰時期遭日本強迫徵用的韓國勞工，將由韓國政府來籌措資金，給予這些被害者補償，並稱這樣的做法是為了擱置昔日恩怨，面向未來。
不過根據韓國蓋洛普民調，85％的韓國受訪者認為日本政府對過去的殖民統治沒有歉意，64％的受訪者認為，假如日本不改變態度，韓國也沒必要改善與日本的關係。
韓日預計將談論的題目
尹錫悅承受國內抗議聲浪也要出訪日本，當然是因為兩國間確實有許多實質議題待討論。其中最重要的可能是日本對韓國半導體原料的出口管制，而伴隨領袖會談，韓國三星電子、現代汽車、SK集團等大公司領導人也一同前往日本，將與日本經濟團體展開交流，雙方期待能有更一步的經貿合作。
5月即將在日本廣島舉行的G7峰會，外界預估日本可能也會邀請韓國與會。除此之外，日韓可能也會重啟2018年後中斷的「日韓安全保障對話」，加強雙方合作，建立應對北韓頻射導彈的防禦機制，甚至可能討論到中國與台海安全的問題。
BBC：韓日總統峰會是日本的勝利
雖然兩國所談論的議題，無疑地都可以讓雙方共同受益，不過《BBC》認為，這次的總統會談是屬於日本的戰略和外交勝利。
《BBC》報導中指出，日本藉著改善與韓國的關係，向美國傳遞出重要訊息，那就是日本有能力扮演亞太地區的關鍵盟友和權力掮客，美國總統拜登便表示，日韓領袖會談是「美國兩個最親密的盟友，展開合作與夥伴關係的開創性新篇章」。
中國對日韓領袖會談表現出審慎的態度，認為這是美國在背後推動，為了壓制中國影響力的一系列計畫之一。尤其是日韓領袖會談之後，韓國會否加入美國、日本、澳洲和印度之間的四方安全對話，更是值得關注。
鑑於日韓過去的恩怨情仇，雙方合作是否能夠就此步上正軌仍待觀察。不過目前傳出日本首相岸田文雄有意今夏出訪韓國，完成「穿梭外交」，進一步鞏固兩國關係，釋放善意。