半導體供應鏈兩極化　張忠謀與米勒1小時對談重點一次看

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對談重點摘要整理如下：
●美國對中國實施晶片禁令 半導體供應鏈兩極化發展
張忠謀：在台灣海峽以及美中兩國不會爆發戰爭的前提下，半導體供應鏈未來5年、10年會有什麼變化？
米勒：很明顯，供應鏈會有兩極分化現象，分為中國以及其他國家，因為美國、日本現在出口管制，包含限制機台銷售方面。
另外，美國、歐洲、印度、日本等國政府加大投資半導體企業發展，晶片投資規模會越來越大。但是，我也認為記憶體晶片集中在韓國生產、邏輯晶片主要在台灣、機台生產集中在特定國家，這種集中化程度會慢慢降低。
張忠謀：我同意供應鏈會兩極化，美國推出一些政策，讓中國在發展腳步上緩下來，對此我沒意見，我也支持這樣子的方向。我認為，中國晶片製造起碼落後台灣5、6年，我看過他們最先進的晶片，他們製造這些晶片會遇到困難，那些晶片是台積電在5、6年前可以輕易製造的。
但是另一方面，美國的「友岸」沒有包含台灣，因為台灣被稱為最危險的地方，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾說，美國不能全然仰賴台灣，我想這是台灣的一種困境。
●美國握有晶片鎖喉點 製造基地移轉增加成本
張忠謀：益華電腦（Cadence）、高通、輝達、博通、英特爾等加總起來，美國在晶片設計和智慧財產權等占39%，製造設備、原物料、材料等這些都是鎖喉點。
美國在製造方面占11%，我的問題是，美國「科學與晶片法」是希望將製造比例拉回30%、40%嗎，還是目標在維持國防的供應量？如果只需維持國安和國防，可能只需維持幾個百分點就夠了。
米勒：近年來地緣政治風險升高，尤其是俄烏戰爭，企業決策時會考量最糟糕的情境，我想多元化和集中化要達到一個微妙的平衡，晶片製造需要規模，但若過於集中某處，加州和台灣都有地震，稍有差錯，世界經濟都會受到影響。
張忠謀：我們必須了解晶片和半導體無所不在，主要是源自於成本節節降低。現在，晶片製造基地移到美國已經是進行式，預估在美國製造的成本會比台灣增加50%，晶片成本上升或翻倍，想必會影響半導體未來無所不在的趨勢。
米勒：美國亞利桑那州的製造成本，你一定比我更熟悉，但是日本的成本好像沒那麼高，只要我們把規模做起來，供應鏈和不同政府之間需要平衡，最重要的不是地理位置，而是如何達到大的經濟規模和生態系統。
●張忠謀：晶片產業全球化已死
張忠謀：美國對中國施行禁運、實體清單等，我支持這些作法，但在另一方面，為了國安讓製造業回流本土、建構供應鏈韌性，我認為毫無疑問地，晶片產業的全球化已死，自由貿易雖還沒死透，但也瀕臨危境。
這對晶片業發展當然沒有幫助，一旦成本上升，晶片成長速度可能會停止或縮緩，這是不同的賽局了。Christ 當初會寫這本書就是因為晶片無所不在，但寫完書之後，整個賽局都變了。
米勒：全球化定義了晶片產業，但我覺得國際化形容比較適合。晶片製造主要集中韓國、日本和台灣等少數幾個國家，所有國家都要買晶片，但是製造卻是集中化。
●台、日具工作文化優勢 人力培養占關鍵
張忠謀：設計工程師要盡量接近終端市場，無廠半導體公司、IC設計很多在美國，其實美國在晶片設計服務仍享有很大的優勢。
台灣、日本、南韓競爭優勢主要是在製造業，更重要的是工作文化，如果要持續讓機台24小時運作、全年無休，因為機台很貴，不能隨便停工幾小時。有人說過，如果設備在半夜1點故障，美國的話，可能要等到早上8點才有人來修理並重新復工；但在台灣半夜2點就修好了，因為工程師、技術人員雖然在睡覺，但會接到電話，即使被吵醒，身旁的太太也不會多說一句話，這就是工作文化產生的競爭力。
在台灣，我們有很好的技職工作學校，因此培養出很好、認真工作的技術人員，他們在維護機台扮演很重要的角色。
我在德儀工作的最後幾年，負責生產力與品質，德儀在日本的新廠良率比休士頓高出1倍，CEO叫我去了解一下問題出在哪。我發現就是人的關係，日本作業員的異動率只有3、4%，但美國是10%到15%。
在美國，根本找不到人才去修理高度精密的機械，但在日本，可以找到在技職學校的學生，訓練他們來維護機台，在日本，新機台持續上工的比率是98%，美國只有60%。設備很貴，故障的話工廠無法運作，庫存也會出現問題。
●與台積電競爭 英特爾晶圓代工自給自足能否成功？
米勒：首先，半導體沒有一個國家可以真正做到自給自足，因為很多國家都有參與供應鏈，如果要自給自足，要花很多錢、技術也沒有比較好。
再來是，建立一個晶圓廠很不容易，很多公司嘗試和台積電競爭，但台積電有經濟規模優勢，別人很難跟他競爭。我是歷史學家，不敢去預測英特爾會不會成功。
第三，英特爾成立自己的晶圓廠，是否能讓美國做到自給自足？雖然總部在美國，但產業的供應鏈是在其他國家，其實企業總部在哪裡並不需要過於強調，因為跨國的供應鏈很複雜。
張忠謀：輝達（Nvidia）的黃仁勳說過，台積電已經學會和400個夥伴一起共舞、合作，但是英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞，我蠻認同黃仁勳的評論。（編輯：林淑媛）1120316