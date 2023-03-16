依依不捨 南美館董事長及館長期滿卸任 寫下耀眼篇章
台南市美術館第3屆董監事會任期屆滿，董事長蘇憲法與館長林育淳一同卸任，南美館同仁今(16)日上午在館內舉辦一場溫馨歡送會，感謝2位首長昔日的細心帶領，現場離情依依，林育淳更是流下感性的眼淚。
記者林怡孜/台南報導
蘇憲法及林育淳一上任，便遭遇全球肆虐的新冠疫情，但疫情使得無法出國的國人選擇島內旅遊，將危機化為轉機。2021年南美館以「奈良美智特展」、「美的探索─陳輝東創作展」及「再現傳奇─洪通百歲紀念展」包辦當年10大公辦好展覽的第一、二和第十名。隔年則有「亞洲的地獄與幽魂」、「照化入鏡：柯錫杰心世界」兩展分別奪得第三名與第七名的成績。「亞洲的地獄與幽魂」更是口碑不斷，引起全台一陣尋鬼熱。不僅如此，如「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」、「凝視的刻線－2021陳正雄個展」……等。同時也不斷地嘗試創新，打破一般人對美術館的印象與成規，例如在疫情期間推出林志玲獻聲介紹的線上美術館、舉辦Cosplay午夜專場、以知性優雅的現代舞演出取代傳統的新年開春活動，以及邀請流行音樂歌手到美術館內進行演唱……等， 2021至2022年，關於南美館的國內外媒體報導將近5000則，成功締造話題與關注。
蘇憲法及林育淳2年來為美術館盡心付出，周末或連假也經常為了館內活動而放棄返鄉過節。郭綜合醫院總裁郭宗正同為兩人好友，日前得知兩位即將卸任，隨即主動聯繫南美館，慷慨解囊，邀請所有第3屆董監事會成員及館員在2館5樓春室餐廳內舉辦溫馨的歡送會，感謝2位首長率領所有館員不畏困難向前衝，共同與南美館每根重要的螺絲釘打下一場場美好戰役。而台南市副市長趙卿惠也撥冗前來為卸任的二位獻上祝福，並代表市府對即將卸任的董監事們表達感謝，南美館新任董監事及董事長一職，將於明(17日)由文化局公布名單。