明天更熱！高溫恐飆破30度 週末「降溫下雨」情況一次看
近期台灣各地白天溫暖、日夜溫差大的氣候型態各地民眾感受應該都非常強烈，中央氣象局表示，明（17）日的氣溫還會比今（16）日再更溫暖，尤其南部部分地區甚至會出現攝氏31至32度的高溫，但超過10度的溫差仍要特別提防。週六（3/18）東北季風增強，北台灣有感降溫，北部、東半部也將有一些降雨，至於近期傳出下週可能會有春雨降下，甚至可替南部水庫解解渴，氣象局則回應，雨要下到中南部機率不算高，就算有下週有雨也無法立即解決缺水現況，和向可能要等梅雨季才會改善。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出，明日台灣周遭環境吹偏南風，氣溫更加溫暖，北部、東部高溫來到攝氏26至27度，中南部攝氏29至30度，近山區、河谷和花東縱谷更是來到攝氏31至32度；低溫部分北部也有攝氏18至19度，中部有輻射冷卻，低溫攝氏16度，南部攝氏18度、東部攝氏19度。
週六東北季風增強，北台灣氣溫緩緩下滑，低溫來到攝氏15至16度，白天高溫更是降到攝氏22至23度，但南部仍維持溫暖的天氣；屆時北部及東半部地區也會有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，東北季風將持續影響週末，並在下週一（3/20）減弱，一直到下週四（3/22）都會回歸向近期溫暖偏熱的型態。
林定宜補充，從目前預報資料來看，下週五和下週六（3/24至3/25）東北季風增強會帶來降雨，至於鋒面是否會被擠壓到中南部附近帶來降雨，仍有待觀察，不過目前降雨訊號仍集中在北部，林定宜也強調，南部水庫現況並非下週的一波降雨就能解決，可能要等到梅雨季才會改善，提醒民眾還是要節約用水，珍惜水資源。