公園處「台北花季」活動　遭觀傳局長「整碗捧去」搶邀功

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不過公園處與觀傳局方面似乎未妥善整合，公園處方面仍舊以時序性的方式整合年度12檔花卉活動，建立「花in台北」品牌，今年則以「台北花季花IN台北」為名，在既有品牌標誌基礎上打造主視覺、周邊商品及主題曲。也因此公園處與觀傳局有別以往共同籌備，而是各自在大安森林公園內分別舉辦活動，觀傳局更另做網站並下廣告宣傳，處處不同調。
民進黨台北市議員許家蓓批評，經過多年努力，台北杜鵑花季、台北花季已有一定知名度，但蔣萬安卻放任觀傳局、公園處兄弟鬩牆、各自為政，未將人民納稅錢做最有效益運用，「難道這就是蔣萬安的管理學？」
國民黨台北市議員王欣儀也說，或許是新上任的陳淑慧想要有作為，但可看出市府任務分工上需要磨合，避免造成疊床架屋狀況，且府級長官也應介入協調、統籌分工，避免資源浪費。
對此台北市秘書長李泰興回應，觀傳局原本希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展與觀光，原則上跟公園處活動、工作內容不重複且不衝突，但目前看來確實有重疊之處，已請觀傳局未來要調整與注意。
觀傳局方面則發表聲明，表示針對外界質疑台北花節相關活動有「重工」狀況，觀傳局說明，日前觀傳局已與工務局公園處進行協調，以共同行銷花季亮點及觀光為目標，工務局品牌為主軸、觀傳局從旁協助行銷推廣。
觀傳局表示，台北市這幾年在本府工務局及公園處的努力下，北市境內遍佈許多花卉，成為美麗花城，搭配便捷的交通，讓花城成為台北的「新代名詞」，接下來觀傳局在推行相關活動及行銷作為上，也會虛心聽取眾人意見、滾動調整，團隊協力將台北的美、台北的好展現在大家眼前。