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公園處「台北花季」活動　遭觀傳局長「整碗捧去」搶邀功

▲以往觀傳局僅舉辦「杜鵑花季」活動，今年則將其他由公園處舉辦的各大花季活動都「整碗捧去」，引發基層公務員不滿。圖為台北市長蔣萬安參與杜鵑花季活動。（圖／台北市政府提供）
▲以往觀傳局僅舉辦「杜鵑花季」活動，今年則將其他由公園處舉辦的各大花季活動都「整碗捧去」，引發基層公務員不滿。圖為台北市長蔣萬安參與杜鵑花季活動。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

由台北市政府工務局轄下的公園處舉辦的「台北花季」活動，今年即將邁入第七年，不過在台北市長蔣萬安上任後，新任觀傳局長陳淑慧疑似介入主導，改以「台北花節」為名舉辦新活動，將台北花季活動納入，並自行設置相關網頁。不過公園處原有的活動網頁也並未撤下，也帶給外界「多頭馬車」的感覺。對此北市府秘書長李泰興解釋，觀傳局本來的構思是希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展，但現在看來的確與公園處活動有重疊的地方，已請觀傳局未來要調整、注意。

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歷年來台北市政府工務局公園處，都會因應季節舉辦各種花季活動，而其中由觀傳局負責的僅只有位在大安森林公園的「杜鵑花季」，原因在於杜鵑花是北市的市花。不過今年觀傳局則擴大舉辦，將原本公園處的相關花季活動業務都納入自己轄下，改稱為「台北花節」強調活動地點不侷限於大安森林公園，亮點也不只有杜鵑花，而是行銷北投的海芋、中山的玫瑰等全市各種花卉展覽。

不過公園處與觀傳局方面似乎未妥善整合，公園處方面仍舊以時序性的方式整合年度12檔花卉活動，建立「花in台北」品牌，今年則以「台北花季花IN台北」為名，在既有品牌標誌基礎上打造主視覺、周邊商品及主題曲。也因此公園處與觀傳局有別以往共同籌備，而是各自在大安森林公園內分別舉辦活動，觀傳局更另做網站並下廣告宣傳，處處不同調。

民進黨台北市議員許家蓓批評，經過多年努力，台北杜鵑花季、台北花季已有一定知名度，但蔣萬安卻放任觀傳局、公園處兄弟鬩牆、各自為政，未將人民納稅錢做最有效益運用，「難道這就是蔣萬安的管理學？」

國民黨台北市議員王欣儀也說，或許是新上任的陳淑慧想要有作為，但可看出市府任務分工上需要磨合，避免造成疊床架屋狀況，且府級長官也應介入協調、統籌分工，避免資源浪費。

對此台北市秘書長李泰興回應，觀傳局原本希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展與觀光，原則上跟公園處活動、工作內容不重複且不衝突，但目前看來確實有重疊之處，已請觀傳局未來要調整與注意。

觀傳局方面則發表聲明，表示針對外界質疑台北花節相關活動有「重工」狀況，觀傳局說明，日前觀傳局已與工務局公園處進行協調，以共同行銷花季亮點及觀光為目標，工務局品牌為主軸、觀傳局從旁協助行銷推廣。

觀傳局表示，台北市這幾年在本府工務局及公園處的努力下，北市境內遍佈許多花卉，成為美麗花城，搭配便捷的交通，讓花城成為台北的「新代名詞」，接下來觀傳局在推行相關活動及行銷作為上，也會虛心聽取眾人意見、滾動調整，團隊協力將台北的美、台北的好展現在大家眼前。

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