經典賽／日本複賽買門票送「神贈品」！悍創再遭球迷砲轟

經典賽／醒了？村上宗隆打擊練習轟超遠全壘打

▲日本武士隊主砲村上宗隆（圖／美聯社／達志影像）
▲日本武士隊主砲村上宗隆（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

今晚日本東京巨蛋將迎來2023世界棒球經典賽八強複賽的第二場比賽，將由「地主」、同時也是B組排名第一的日本武士隊，迎戰A組排名第二的義大利隊，日本隊主砲「村神」村上宗隆在小組賽的低迷表現成為眾矢之的，但在今天賽前打擊練習時，他轟出了一支超遠全壘打，讓日本媒體直呼「球隊、球迷都在等他復活」。

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在小組賽四場比賽，村上宗隆都有出賽，並且都以「先發第四棒、三壘手」的角色登場，但是14個打數僅敲出2支安打，還被三振多達7次，雖然有2分打點以及5次保送，但沒有任何長打，讓他受到許多球迷的抨擊，.143/.350/.143的打擊三圍，對一位日本隊的第四棒來說也並不是個及格的成績。


而在賽前練習打出大號全壘打的還不只村上宗隆，還有日本隊開路先鋒，日、美混血的外野手Lars Nootbaar，本屆賽事代表日本隊參賽，反而讓他人氣水漲船高，今天賽前的打擊練習，他同樣把小白球轟上右外野的第五層看台。


雖然在賽前受訪時表示心情「非常興奮」，但本場比賽無論輸贏，都是在日本的最後一場比賽，讓Nootbaar十分不捨，並說道「真的有體會到棒球在日本是多麽特別，雖然目標是打進邁阿密，但我仍然有想要繼續留在日本打球的願望」。


今天練習結束後，Nootbaar也得到「手帕王子」齋藤祐樹的鼓勵，原來此前齋藤祐樹隨國家隊到美國比賽時，Nootbaar就是那時的球僮，兩人在二月重聚是相隔17年的團圓，齋藤祐樹同時在個人IG寫下「重逢的喜悅，讓我幾乎要落淚了」。



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