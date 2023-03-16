駕駛艙喝咖啡吃甜點！照片曝光引眾怒 印度2機師被停飛
印度一家民營航空公司（SpiceJet），被爆料機師違規在駕駛艙內喝咖啡吃甜點，且照片疑似還是機師自拍後流傳到網路上，引發眾怒。機師在駕駛艙內喝沒有杯蓋的飲料，違反了飛安規定，航空公司已將兩位違規機師停飛，等待接受調查。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，這起違規事件發生在本（3）月8號，當天是印度侯麗節（Holi），SpiceJet的這架班機從德里飛往東北部城市古瓦哈提，正在位於37000英尺的高空巡航時，機師們卻在駕駛艙內喝咖啡吃甜點。
從曝光的照片中可以看見，沒有杯蓋的咖啡杯就放在駕駛艙的中央基座動力推力桿後方，機師手上還拿著油炸糕點（gujiyas），這是侯麗節當天印度民間傳統上會食用的甜炸餃子，兩位機師似乎透過這種方式，自行慶祝節日。
不過在飛機駕駛艙內飲食，其實擁有嚴格的飛安規定，像是所有杯子都要加裝杯蓋，且食物飲料必須放在托盤上，以防灑出。而兩位機師明顯違反規定，就有飛安專家怒批，萬一飛機當時遭遇亂流起伏，咖啡灑出來濺到中央基座的控制面板上，精密的電子設備可能就會受到影響，後果不堪設想。
SpiceJet的發言人表示，兩位機師已經被立即停飛，航空公司正在調查整起事件的相關細節，等調查完成後，將會對他們祭出嚴厲處分。