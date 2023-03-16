侯友宜拒選策會「黑金」綁架民主　侯家軍力挺連署

針對新北市長侯友宜網路發文拒絕黑金在任何政黨出現，強調人民不會接受黑金以任何形式再現，被視為「侯家軍」的新北市議員呂家愷今（16）日也在個人臉書上發表連署力挺，呼籲有志一同的朋友、同事一起發聲，希望黨能往好的方向走，符合人民期待。
記者吳嘉億／新北報導
呂家愷表示，國民黨今年的目標很明確，希望在2024年可以直接下架民進黨，所以任何決定都應該小心謹慎，步步為營；針對昨天黨中央的決定，新北市議員已串聯一起連署，希望給黨中央建議，就像侯友宜說的，人民的利益都在黨意之前，不希望有任何事跟黑金綁在一起，沒有政黨希望被黑金綁架。
侯友宜是今日一早、在國民黨主席朱立倫召開記者會受訪前，搶先在個人臉書粉絲專頁上發文，嚴正說到國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄，希望黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。
根據了解，國民黨新北市議員連署名單內，除了有「侯家軍」市議員呂家愷、戴湘儀外，其他像黃心華等青壯派議員也都直接在個人臉書發文力挺，連署內容都是希望黨中心審慎考慮決策會人選，避免提名有爭議人選，但也有不少親朱議員則選擇沉默，不希望給外界過多聯想。