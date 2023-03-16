宏都拉斯邦交恐生變　學者：美國角色極為關鍵

由於不滿台灣拒絕提高援助，友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，又譯為卡斯楚）在推特發表聲明指出，她已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。學者分析指出，我國穩固與宏都拉斯邦交，美國發揮的影響力極為重要。
記者呂炯昌／台北報導
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中表示，長期以來我國在中南美洲邦交穩固，美國扮演重要角色，卡蕬楚在2020年選前多次公開表達當選後要轉向北京，美國國務院因而多次派團赴宏國見當時的反對黨候選人卡蕬楚，期盼不要導向北京，不要跟台灣斷交；卡斯楚2021年1月上任後，美國還是有持續加強援助，美國也是宏國主要貿易夥伴、主要援助國，並有少量駐軍，在當地有影響力，所以美國的角色非常關鍵。
李大中表示，目前宏都拉斯的狀況感覺還未到最後關頭，否則不是總統在推特上宣布要與中國建交，這是比較特別的方式，過去友邦宣布跟台灣斷交，馬上就會有建交公報出來，中國外交部也馬上會宣布，但從我國外交部的反應、北京的反應，似乎還沒走到最後一哩路，檯面下會有一些協商溝通的空間，可能宏國覺得台灣提供的援助還不夠，就看到底要走的那一步。
根據宏都拉斯央行2022年資料指出，美國是宏國最大進口國與出口國，台灣則是第12大出口市場與第19大進口來源國。