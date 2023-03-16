細數那些年台灣對宏都拉斯援助 　一文讓你一次看懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年，疫情肆虐之際外交部也採購了台幣1500萬元快篩捐贈宏都拉斯，並由專機運送。
2019年，BBC報導，台灣提供3億美元貸款(90億元台幣)，用於填補政府預算赤字，用於醫療、教育經費及加強基礎建設。
2014年則展開雙邊合作計畫，援贈宏國行政專機及二手汰換直升機協助改善治安。
2011年，前總統陳水扁出訪，也宣布送出紅包，提供一千萬美元(約台幣3億元)、做為7個友邦培育科技人才的經費。但當時總統對邦交國的大方援助、從捐贈到貸款、還有投資、全部金額已經超過新台幣一百億，也被在野黨批評為金援外交。
2007年陳水扁出訪行程，媒體報導出訪送出大禮，繼允諾提供五百萬美元貸款後，又承諾再提供宏都拉斯3億美金，將近1百億台幣的貸款。協助宏國興建水利發電廠，並以用BOT的方式來進行，還款期限是39年。
1998年，宏都拉斯颶風災害，台灣也前後捐80萬美元(約台幣2500萬元)和1200萬美元(約台幣3億6千萬元)給宏都拉斯。
不僅如此，台灣自1964年和宏都拉斯簽訂《貿易協定》以來，陸陸續續簽訂了超過20個各項合作瞭解備忘錄和協定，每年進出口貿易額為1億多美元，沒想到現在卻說因為經濟需要，台灣拒絕增加財務援助，轉而向中國建立外交關係，令人不勝唏噓，台灣外交部也呼籲宏都拉斯謹慎審酌，不要落入中國的圈套，做出損害台灣與宏都拉斯多年友誼的錯誤決定。
查看原文
延伸閱讀：
美參院外交領袖：宏都拉斯擁抱中國是個嚴重的錯誤
在台外籍記者：宏都拉斯是跟從中國來的百年政權斷交
宏都拉斯：與中國建交因台灣拒增金援、｢重新調整｣183億欠台債務!
更多「宏都拉斯邦交生變」相關新聞。