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細數那些年台灣對宏都拉斯援助 　一文讓你一次看懂

▲ 細數那些年台灣對宏都拉斯援助 　一文讓你一次看懂。（圖／新頭殼）
▲ 細數那些年台灣對宏都拉斯援助 　一文讓你一次看懂。（圖／新頭殼）

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台灣、宏都拉斯兩國於1941年建立公使級外交關係，並於1965年升級為大使級關係，兩國建交已逾80年；目前雙方皆在對方首設有大使館，中華民國並在宏都拉斯第二大城汕埠設有總領事館，是在中華民國政府遷台之前建交的前三個國家之一。宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）(15)日在推特表示欲尋求與中國建立正式關係，意即恐與我斷交，全然不顧台灣與宏都拉斯多年邦誼，常在宏國需要時伸出援手。細數長久以來，台灣對宏國的援助，可以說不遺餘力。

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今年一月，外交部宣布，協助友邦宏都拉斯因應疫情造成的嚴重衝擊，台灣政府將參與美國國際開發總署（USAID）與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，這是台灣與美國首次攜手推動援助宏國的三方合作計畫。目的在協助宏都拉斯重建1萬2000所學校的基礎設施，創造更安全的學習空間，美方提供3300萬美元(約台幣10億)執行，台灣也響應捐贈200萬美元(約台幣6100萬元)。

2022年，疫情肆虐之際外交部也採購了台幣1500萬元快篩捐贈宏都拉斯，並由專機運送。

2019年，BBC報導，台灣提供3億美元貸款(90億元台幣)，用於填補政府預算赤字，用於醫療、教育經費及加強基礎建設。

2014年則展開雙邊合作計畫，援贈宏國行政專機及二手汰換直升機協助改善治安。

2011年，前總統陳水扁出訪，也宣布送出紅包，提供一千萬美元(約台幣3億元)、做為7個友邦培育科技人才的經費。但當時總統對邦交國的大方援助、從捐贈到貸款、還有投資、全部金額已經超過新台幣一百億，也被在野黨批評為金援外交。

2007年陳水扁出訪行程，媒體報導出訪送出大禮，繼允諾提供五百萬美元貸款後，又承諾再提供宏都拉斯3億美金，將近1百億台幣的貸款。協助宏國興建水利發電廠，並以用BOT的方式來進行，還款期限是39年。

1998年，宏都拉斯颶風災害，台灣也前後捐80萬美元(約台幣2500萬元)和1200萬美元(約台幣3億6千萬元)給宏都拉斯。

不僅如此，台灣自1964年和宏都拉斯簽訂《貿易協定》以­­­­­­­來，陸陸續續簽訂了超過20個各項合作瞭解備忘錄和協定，每年進出口貿易額為1億多美元，沒想到現在卻說因為經濟需要，台灣拒絕增加財務援助，轉而向中國建立外交關係，令人不勝唏噓，台灣外交部也呼籲宏都拉斯謹慎審酌，不要落入中國的圈套，做出損害台灣與宏都拉斯多年友誼的錯誤決定。

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雖然我中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，她已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係，但外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗。（右二為宏都拉斯國旗） 圖：張良一/攝
雖然我中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，她已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係，但外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗。（右二為宏都拉斯國旗） 圖：張良一/攝



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