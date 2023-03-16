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核一廠核廢料乾貯水保爭議　台電告贏新北市政府

▲台電核一乾貯場（圖／NOWnews資料照，新北市農業局提供）
▲台電核一乾貯場（圖／NOWnews資料照，新北市農業局提供）

記者潘千詩／台北報導

位於新北市石門區的核一廠除役後，過渡性暫時存放用過燃料棒的乾貯設施在興建、啟用上都持續被新北市政府卡關。台灣電力公司經多次訴願、撤銷處分後仍未有結果，因此改提行政訴訟。台北高等行政法院今（16）日判台電勝訴，新北市政府應准予核定水保變更設計，可上訴。

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核一廠1號機已於2018年底除役，但要實質除役，須把用過的核燃料棒從爐心內移出，做一連串輻射調查、除污等作業，整個時程長達25年。台電原計畫暫時將核廢料移到室外乾貯，之後再想辦法做高階核廢料的「最終處置」。

不過，新北市政府以核安為由，不給室外乾貯啟用，台電改推動室內型乾貯，但整個過程也沒有比較順利。

台電主張，「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」的水土保持計畫，在送審後，新北市政府於2010年9月間核定並發給水土保持施工許可證。

後來，台電申辦該水保計畫第1次變更設計，經新北市府核定後，該計畫在2013年6月間完工，但新北市政府認為台電未依變更內容施作，台電因此函請經濟部向新北市府申請第2次變更設計，並依新北市府審查意見多次修正後，新北市府仍認定台電未依審查意見完成補正，四度不予核定。

台電兩度向農委會提出訴願，最後認為訴願決定無法滿足其行政救濟的目的而改提行政訴訟。

北高行認為，台電自2013年11月7日提出水保計畫第2次變更設計以來，已依新北市府要求13次補正資料，經反覆審查後，新北市府均不予核定，且每次理由都相同，即聚焦在乾華溪侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查等4個項目，但4個項目均在2010年間核定確定；況且，新北市府在訴訟中沒能具體說明還有哪些項目必須檢討，以供法院調查。

合議庭認為，台電的申請案符合法規標準，判決新北市府應作成准予核定的行政處分。

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