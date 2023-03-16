宏國索金援　趙天麟：台灣不只喊價才有邦誼

中美洲友邦宏都拉斯昨日傳擬與中國建交，讓台灣與宏國邦交生變，對此宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）證實，與中國建立外交關係是因經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。對此民進黨立委趙天麟今（16）日表示，台灣國際關係嚴峻，願意給政府最大空間進行經建支持、文化交流等各項協助，並符合國際規範與普世價值，強調不認為台灣只能在喊價上得到邦誼，可以透過符合國際社會認同的角度進行經建支持，而非收買政客或不符合市場行情的貸款來取得邦交。
記者陳威叡／台北報導
對於宏都拉斯擬轉向中國建交，趙天麟表示，邦誼出現問題，一般而言若真要斷交，會在北京人民大會堂直接簽約了，此次卻是由總統在推特上發出聲明後，再由外交部長來喊價，這情況非常罕見，往好處講整件事情還在斡旋，往壞處而言這是一個金錢外交最差的範例。
趙天麟表示，台灣國際關係嚴峻，認為願意給政府最大的空間，對友邦進行經建支持、文化交流或各種協助，這有別於中國所為，台灣對邦交國的協助是符合國際規範，在金融、勞權與環保各方面也與世界普世價值相同，即便是貸款或興建，都不會造成該國環保浩劫、財政崩潰，這是台灣的軟實力跟優勢。
趙天麟說，台宏事件距離斷交還有一步之遙，雙方應該還在斡旋中，同時也是中美角力的一環。現在所能做的，就是給外交部最大的支持，強調不認為台灣只能在喊價上得到邦誼。
趙天麟指出，台灣可以透過符合國際社會認同的角度進行經建支持，而非收買政客或不符合市場規範的行情貸款來取得邦交，導致黃牛後造成該國浩劫，也坦言台宏事件沒有任何樂觀的空間，仍希望有機會可以挽回。