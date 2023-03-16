巷仔內／不能戳破的中國房地產巨大泡沫

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隨著大樓一棟棟蓋起來，但房地產商賣出的數量卻遠遠不及建設速度。中國國務院日前公布，目前中國城鎮和鄉村共有6億棟房屋建築，平均2個人就有一棟房，空置率相當高，顯然房屋過剩已經成為問題。
過去中國從中央到地方，不斷鼓勵房地產來刺激經濟。房地產帶動基礎建設，提供工作機會，接連帶動了整個地方財政，進而讓經濟蓬勃發展。但從去年的「爛尾樓事件」引發的「停貸潮」就能知道，所謂的經濟成長只不過是透支未來的經濟。
中國當局過去為了推動經濟GDP，鼓勵大眾買房，但許多人卻將房子當成投資產品、金融產品，地方政府為了持續土地財政，不斷地賣地，再把收回來的錢投入到基建中，循環下來便出現大量空置房屋，在二、三、四、五線城市有大量房子賣不出去，江蘇、浙江很多地方都出現「鬼城」，最典型的是內蒙古鄂爾多斯市。
除了驚人空置率之外，由於中國是在新房開工前就開始販售，導致買家得背負風險，若預售的房屋宣布停工，已經購屋的屋主就會陷入無法交屋、頭期款付諸東流卻要繼續繳房貸的「爛尾樓」窘境。
在中國以打擊房地產高風險借貸和投機行為的名義，推出了「三條紅線」政策規定開發商負債率，再加上堅持「動態清零」重挫經濟，延伸地方財政惡化，建商資金「斷鏈」等現象，導致建案停工。
「爛尾樓」如雨後春筍般冒出，更引爆大規模停貸風暴，在江西的爛尾樓屋主喊出了「不復工不還貸」，停止向銀行償還房屋貸款後，很快全中國各地都有屋主串連響應這波「停貸潮」，更衝擊房地產市場及金融系統。
供需失衡以及其他原因影響之下，中國房地產引發泡沫危機。截至2022年8月為止，中國已有326處建地出現爛尾樓中國國家統計局15日發布的經濟數據顯示，今年1至2月，房地產開發投資下降5.7%。全國商品房銷售面積15133萬平方公尺，下降3.6%；商品房銷售額15449億元，下降0.1%，顯示出房地產市場仍持續低迷。
雖然近期有不少中國媒體宣稱，中國房地產市場有「回暖跡象」，但中國財經學者、《華夏時報》前金融部主任賀江兵打臉，中國過去清零防疫讓經濟停擺，房價沒回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？中國保交樓行動推出將近半年，市調機構克而瑞發布最新報告，截至2022年底，中國有290個建案曾出現停工狀況，真正全面復工比例只有2成。
儘管中國政府自去年開始陸續推出多項救市措施，但從民眾需求、地方政府債務負擔等多個面向來看，中國房地產隱然存在泡沫危機。但截至2019年中國房地產總價值估計為65 萬億美元，占到其GDP的480％，相當於美國、歐盟和日本房地產市場價值總和的109％。相比之下，中國股市價值僅為其房地產市場的10％，一個巨大的泡沫損害了中國經濟，但又「大到不能破裂」。儘管中國當局過去打著「房子是用來住的，不是用來炒的」，試圖進行挽救，但仍難避免進退維谷、處境受困的局面。