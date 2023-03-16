捲藍選策會爭議！傅崐萁明開記者會 喊話侯友宜一同承擔
國民黨日前公布「中央選戰策略會報」10人名單，前台南市議長李全教、國民黨立委傅崐萁在列，引發藍營內部不滿，新北市長侯友宜更罕見在臉書發文砲轟，黑金不能復辟。眼見輿論不斷延燒，國民黨今（16）日證實李全教退出選策會，而傅崐萁晚間則對外表態，將於明上午10點於立法院召開記者會，並喊話侯友宜一起承擔。
記者翁子竣／台北報導
傅崐萁表示，歷盡風華的國民黨從百年大黨，兵強馬壯、糧草充足！到今天家徒四壁，無米無油無糧，只剩一群熱愛中華民國，熱愛台灣的伙伴們。為了解救在情勢險峻兵凶戰危的兩岸關係中，守護和平，守護台灣而必須面對2024大選贏回國家，贏回安定繁榮而背水一戰。
傅崐萁說，他多年來只對綠營強力監督、批判，而從不對內相向！因為團結是勝選唯一的路，正因為如此，有共同的承擔與努力，去年九合一才能獲得大勝的好成績。對於即將到來的總統大選與立委選舉，「今天聽到侯友宜在巿政繁忙的公務中，公開呼籲國民黨要黨務革新！非常感動。」
傅崐萁強調，「懇請侯友宜巿長一起承擔國民黨，可以建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列？有哪一些需要再調整？才有最強戰力！」他認為，國民黨是大家的，唯有同心協力才能撥雲見日、撥亂反正、陽光普照。贏回中華民國守護台灣，完成神聖的歷史任務。