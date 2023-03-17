2023台日企業媒合大會　創造近1億1700萬美元商機

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此次邀請的31家日商，採購產業涵蓋五金扣件、生活用品、紡織服飾、機械及工具機、資通訊及電子零組件，重要買主包含知名的軟體銀行、蔦屋書店、Irisohyama、萬代南夢宮等日商。同時，特別與日本七大商社中的豐田通商、丸紅、双日等商社合作，洽邀到商社派出採購代表或關係企業前來採購，共與200家台灣企業進行逾205場次洽談，創造近1億1700萬美元商機。
玩具大廠BANDAI此次與12家台灣廠商洽談，想尋找使用於玩具的電子零組件產品，BANDAI表示，有數家廠商具合作機會，其中有望跟創瑞科技採購power IC產品，目標商機高達數億日圓。
大型電玩、手機與家用電子遊戲發行商BANDAI NAMCO則表示，有興趣評估使用砌禾數位動畫公司自行研發的繪圖AI，製作部分遊戲中的數位內容，另外，更與維晶科技有望合作AR相關內容，雙方未來指日可待。
而銘祥科技親自帶來的小型水質感測器，讓尋找水產養殖用IoT產品買主ADTEC相當驚喜，該產品為全球首款IoT智慧水質感測器，由於已模組化，可減少人力保養校正時間成本，自動清洗設定更精準解決水質痛點。銘祥科技更於現場示範如何使用APP進行串聯，而ADTEC也提到，整日洽談下來對該產品最有印象，樂觀估計會有近千台訂單。
貿協指出，近年針對全球ESG風潮啟動綠色轉型，以達成日本企業界目前迫切需求綠色轉型。日本九州地區貿易商TRADINATE受多家日本客戶委託，尋找符合環保永續概念包材。此次與專門提供各式使用環保材料包材的四維創新材料洽談，該公司以製作大家耳熟能詳的鹿頭牌膠帶起家，所製膠帶、農模、吸管、包裝及餐具皆可堆肥進行生物分解，燃燒時無有害物質，較一般塑膠減少更多碳排放量，達環保減碳效果。
貿協強調，隨著各國邊境開放，貿協將持續恢復實體拓銷活動，像是台灣形象展、日本消費產品大型拓銷團、東南亞供應鏈重組商機團等。