航網再拓展　越捷航空越南直飛昆士蘭6月首航

6月16日起，越捷航空將提供每周一、五兩班往返於胡志明市（SGN）和布里斯本機場（BNE）的航班。
為了慶祝新航線，即日起至3月22日，只要前往官網和官方APP Vietjet Air購買越南-澳洲航線，包含布里斯本、墨爾本、雪梨的機票只要零元起。除此之外，搭乘越捷航空來往澳洲的旅客可以體驗國內往返胡志明市的免費接駁班機。即日起至6月8日，這些航線的旅客更可以享受SkyBoss及SkyBoss經濟艙五折優惠。
越捷航空副總經理阮清山表示，非常興奮從胡志明市首次直飛澳洲俗稱的『陽光州』昆士蘭。將布里斯本加入我們的目的地清單，將進一步加強澳大利亞和越南之間的聯繫。通過我們最近推出的胡志明市轉機服務，以及很快將開通的其他越南出發地，越捷航空可以將更多來自亞洲和歐洲的旅客帶到澳洲。反之，澳洲民眾現在也可以方便又平價的方式飛往亞洲各國，例如日本、香港、韓國、台灣、中國大陸、泰國、印度、哈薩克斯坦等地，或是越南其他旅遊沿海城市，如峴港、芽莊和富國島。
布里斯本機場公司總裁格拉夫（Gert-Jan de Graaff）也說明，昆士蘭視越南為一個快速成長的市場，我們很高興越捷航空公司加入布里斯本的大家庭。透過直航航班首次連接越南和陽光之州，將為兩個國家帶來好處。越捷航空史無前例的新航班將使越南的家人和朋友更容易與昆士蘭有所連結。
越捷航空近期也推出了兩條直飛航線、每週三班的胡志明市-墨爾本及胡志明市-雪梨航線的優惠。從胡志明市到墨爾本泰勒馬林機場（Tullamarine Airport）的航班則將於今年4月8日啟航，而胡志明市-雪梨航班將於4月12日開始飛行。
越捷航空每天運營約450班次的航班及160個網絡，連接越南和其他亞洲、歐洲國家。6月開始，現代化的空中巴士A330-300將開始飛往布里斯班的全新航線，機艙配置為12個SkyBoss商務艙座椅和365個適合乘客需求的SkyBoss、Deluxe和經濟艙座椅。
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