突棄連任立委！林昶佐坦言不捨 支持本土陣營共推候選人
台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐今（17）日宣布不再競選連任，引發各界震撼。他於立法院議場前受訪表示，因為家人的健康狀況，因此經過思考後決定放棄連任，由於事出突然，還沒能向地方一一報告；林昶佐也說，下周民進黨就要立委初選，因此不宜再拖，希望本土陣營盡早佈署，未來若有共推對象，他會全力支持並輔選。
記者黃宣尹／台北報導
林昶佐說，過去這幾個月來他都在準備連任，很多工作都在進展中，包括建立新的組織、服務站點，但禮拜一臨時發生家人健康有狀況，這周跟黨政高層報告後，下定決心放慢腳步、多陪家人。
他表示，過去7年自己擔任立委也滿意外的，如今階段性任務走到今天，在自己沒有預期的情況下即將結束。未來就要交棒，只要中正萬華有好的人選、好的策略，相信可以繼續鬆動板塊，讓這塊土地繼續前進，「我非常期待接著全力輔選新的立委候選人」。
林昶佐說，由於事出突然，所以還沒有辦法跟在地朋友一一報告，但因為涉及選務，因此也不宜再拖。民進黨下周就要進行立委初選，希望大家盡早佈署，未來只要民進黨與友軍等本土陣營有共推的對象，無論是誰都會支持。
林昶佐感性表示，選舉是要百分之百投入，自己也曾想過分割時間，兼顧選舉與家人，但如果沒辦法完全投入，自己會覺得對不起大家，所以做了放棄連任的決定。
他也說，現在還沒有下一個任務，人生還沒有規劃下個階段，在剩下的任期仍會競競業業服務，不會鬆懈。