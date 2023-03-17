不滿被批黑金　傅崐萁籲侯友宜：儘速表態選總統帶領選戰

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傅崐萁說，幕僚單位一定會全力協助總統候選人，有任何需要的地方，他們都會全力以赴，若選策會不理想，也請侯友宜接管、接收，他們樂觀其成，希望侯承擔大任，所有成功、失敗都是轉瞬之間，但人民的期盼，國民黨必須承擔，大家無可迴避的責任，就是總統、立委要贏。
他強調，在國民黨最輝煌的時刻，他從沒有參與，但在2020年國民黨總統候選人韓國瑜有需要時，他為韓跑遍全台，整合地方力量；他從去年就擔任選策會成員，雖然過程中跟現在一樣，遭受到很多挑戰跟質疑，但他一概承擔，背黑鍋或是當受氣包也好，最終贏得九合一大選。
對於外界質疑他擔任選策會委員是球員兼裁判，傅崐萁強調，去年討論到花蓮選區時，他也迴避，今年若討論到花蓮立委選區，他當然也會迴避，但全國還有72個立委選區要進行討論，他都會一一關心。
至於黨內新生代質疑立委提名不給年輕人機會，傅崐萁說，九合一議員選舉時，為了讓青年參政，他們讓青年可以加權百分百，也是選策會承擔最大壓力，今年一切遊戲規則都是公開透明，會照程序走，每區的討論都攤在陽光下，大家都有機會。
最後，傅崐萁也針對他的炒股案進行說明，他說，違反證券交易法從不在民進黨或國民黨的排黑條款之中，且他從未違約交割或是內線交易，但卻意圖以思想犯被定罪，從政有傷痕他概括承受，對於黨內不同聲音也都尊重。