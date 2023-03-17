侯友宜「偷襲」發文批選策會黑金爭議？朱立倫：並非事實

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朱立倫表示，國民黨還有一個真正立委提名決策的提名委員會，提名委員會會邀請這些重要的意見領袖，尤其重視年輕人的意見，以及重要的縣市首長來擔任提名委員，這才是真正的決策單位，所以請大家對國民黨的提名放心，一定會提清清白白的候選人，實實在在的候選人。大家看到去年縣市長的提名就是秉持這樣的決心、態度，每一位都是清清白白、實實在在。
媒體也問到，謝龍介提出選策會已經變成負面的形象，朱表示，提名機制就是有一個幕僚單位選策會，真正決策的是提名委員會再送給中常會，這是國民黨的制度。大家對於選策會有意見，他會不斷的持續的調整來改善，也謝謝蘇清泉能夠義不容辭的在黨有困難的時候來協調。
至於外界分析不分區名單可能會重演4年前的狀況被派系把持，朱立倫強調，他在8年前提名了包括柯志恩、曾銘宗、王育敏等多位國民黨的重要的戰將，培育了很多優秀的人才，他不可能也不會容許任何的把持，任何的黑金，任何的負面的力量，他一定用正面的角度，讓每一位候選人能代表國民黨爭取選票。
媒體追問是否覺得被侯友宜發文偷襲，朱表示，不會，兩人溝通都非常的順暢，他看到外界今天一大堆傳言，都不是事實，他跟侯有的時候都會很想大聲的出來否認，可是也實在否認不完，因為大家可能這段時間就會想要編很多的故事，但是他們都有一個共同的決心，就是反對黑金，這是他從頭到尾的立場，所以去年他因此而得罪了很多地方派系跟一些人士，但是他還是堅持一樣的立場。