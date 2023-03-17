趙少康呼籲廢除選策會　批傅崐萁造成「朱侯對峙」

國民黨中央選戰策略會報因納入曾有前科的台南前議長李全教、立委傅崐萁，遭批黑金，傅崐萁上午召開記者會逼新北市長侯友宜表態參選總統，「一起承擔」。中廣董事長趙少康表示，選策會已經是沙包被民進黨打，真的很笨，應該廢除選策會；外界看傅崐萁就是朱立倫，或許尾巴搖狗也是狗搖尾巴，傅崐萁開這個記者會就是會被解讀朱、侯對峙，這很不好，傅崐萁的記者會可以不開。
記者余祥／台北報導
趙少康說，雖然他現在講話一定會被說砲打黨中央，但該講的還是要講，他主張廢除選策會，因為已經變得很不堪了，變成黑金小組，如果不廢除，民進黨會把朱立倫說成是黑金頭頭，朱立倫不要再辯護了，趕快撤銷選策會，平息社會與黨內的反對。
趙少康質疑，一個選策會沒有公信力、千夫所指，協調出來的人怎麼會有公信力？朱立倫自己說選策會是要替立委候選人加分而非負面影響，現在已經有明確的負面影響，還擺在這邊幹嘛？這不是增加一個人減少一個人就可以解決的，何況，選策會的人選真能提出好的人選跟策略嗎？選策會的人有這些本事跟公信力嗎？
趙少康笑說，他看傅崐萁的記者會，稱自己在花蓮選區會迴避，那每個人都可以當選策會委員，這沒有道理，就是監守自盜，包含曾銘宗也不該被擺在裡面，曾銘宗只是被朱立倫用來平衡傅崐萁而已，外界看傅崐萁就是朱立倫，或許尾巴搖狗也是狗搖尾巴，傅崐萁開這個記者會就是會被解讀朱、侯對峙，這很不好，傅崐萁的記者會可以不開。