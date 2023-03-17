宏都拉斯斷交有轉圜餘地？學者：美國協助緩解債務

中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，又譯為卡斯楚）在推特（Twitter）發文指出，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。學者分析指出，台宏斷交仍有轉圜餘地，卡蕬楚在推特上發文也有向美國喊話的意涵。
記者呂炯昌／台北報導
淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，我國與宏都拉斯邦交有轉圜餘地，宏國面臨嚴重財政壓力，包括帕圖卡（Patuca）水電廠基礎建設、社會福利、龐大債務與到期的利息要支付，宏國希望台灣能幫忙支付，但是這個洞太大，我國也解決不了，我國援外也有很大的限制，就看能否在一定程度上解決宏國當前的問題。
宮國威表示，卡蕬楚在推特上發文也有間接向美國喊話的用意，若有國際多邊的融資機構能夠解決問題，與中國建交問題能夠暫時平息，但是卡蕬楚政府既定的外交政策是向中國建交，「缺錢比建交重要」，若中國同意給錢就跟中國建交，表示中國那邊也並沒有同意，斷交危機還有轉圜餘地，就看政府怎麼做，但不代表我國政府應該給宏國開的金額，也要看美國在某個程度上能否解決宏國的財政問題。
宮國威進一步表示，台灣在拉丁美洲邦交國唯一的外交支點當然是美國，並不代表美國要施壓硬壓下來，而是稍微解決問題，這樣也比較符合美國的利益。