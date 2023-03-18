專訪／挺黃國昌出馬再戰2024 王婉諭：他是非常強的戰力
時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢、前台北市副市長黃珊珊頻頻同框，黃國昌的動向引發關注。時代力量黨主席王婉諭力挺黃國昌再戰2024，期盼黃國昌能並肩同行。
記者呂炯昌／台北報導
針對是否希望黃國昌再戰2024，王婉諭接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，黃國昌在時代力量當然有其重要的地位，以及他的確在過去在政治上的熟稔和對於時事的針砭，其實都非常的重要，他絕對是一個非常強的戰力，當然希望能夠在2024的時候，有黃國昌一起來並肩同行。
王婉諭說，但是黃國昌自己的安排，或是自己的人生規劃，也必須要去尊重，問題不在時代力量要把黃國昌擺在哪裡，而是黃國昌的確一直關心的台灣的社會能不能進步、台灣社會的聲音能不能被呈現出來，所以黃國昌現在也很成功轉型到一個揭弊者之外，其實他也有轉型到一個有實際經驗的網紅角度，去讓大家看到立法院發生什麼事情、政治上發生什麼事情，他也有實戰的經驗，所以整體的讓大家一起來關心社會的轉型、社會的改革，其實是非常好的。
王婉諭表示，黃國昌有沒有要繼續參選、政治上扮演什麼角色，這還要他討論，希望持續有跟他對話的經驗。