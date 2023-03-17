MLB／大都會守護神WBC出意外重傷　官網提出操作選項

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首先是讓休賽季簽下的資深後援投手David Robertson接任守護神，將滿38歲的Robertson對把關第九局本來就不陌生，生涯在紐約洋基、芝加哥白襪甚至去年賽季效力於芝加哥小熊時期都是球隊守護神，生涯14個賽季共累積了157次救援成功，單季還曾拿下最多39次救援成功，將會是接任Díaz守護神角色的不二人選。
若Robertson成為大都會隊新任守護神，意味著原定後援投手負責的局數都要往後移，包含Adam Ottavino、Drew Smith等人可能都會成為負責大都會隊第八局的「佈局投手」，從坦帕灣光芒交易來的Brooks Raley可能也會成為選項之一。
另外財大氣粗的大都會，尋求自由球員市場的剩餘好手也是他們的作風，大都會總教練Buck Showalter之前在巴爾的摩金鶯的子弟兵Zack Britton，可能就是球團的頭號目標，在2021年接受Tommy John手術的他，若能證明自己足夠健康，或許就能獲得大都會青睞，除了Britton以外，還有Corey Knebel、Archie Bradley、Mike Minor以及Ken Giles等資深後援投手都還在找新東家，也都是大都會的補強選項。
最後則是「尋求交易」，雖然剛開季就想從別隊陣中買來一位守護神並不是件現實的事，但或許能等到7月左右，各球隊開始「認清」要當買家還是賣家之後再來做交易，因為去年賽季就有多達11位後援投手在交易截止日前轉換東家，這可能也是大都會可以進行的操作之一。