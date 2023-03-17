傅崐萁籲盡速承擔表態選總統 侯友宜：該說的話都會說
針對在國民黨選策會成員爭議，新北市長侯友宜罕見在臉書率先發文反對黑金政治，選策會成員之一的立法委員傅崐萁也召開記者會要侯友宜「一起承擔」，儘速宣佈參選總統。對此，侯友宜今（17）日在出席活動受訪時仍堅定的表示，指出面對所有的事情，該說的話他都會說，該做的事都會做，每一個人有自己的角色。
記者吳嘉億／新北報導
對於臉書發文拒絕黑金復辟，媒體記者追問誰是黑金？對此，侯友宜表示，面對黑金的議題，他相信這是普世價值，尤其身為從警政出身的自己，「不忘初心」，面對黑金一定要嚴正拒絕，也要很清楚目標跟方向，這才符合人民的期待。
媒體記者追問侯友宜自認在黨裡面扮演的什麼角色？侯友宜還是重申「我現在是新北市長」，一定會跟所有縣市合作，把市政做好，更重要對黨也有很多的期許，只要能夠做到的，該做的事都會去做。
至於昨天是否有打電話給國民黨主席朱立倫？侯友宜證實有跟朱立倫通過電話，面對黑金的問題，做了意見的溝通，兩個都有一致性的想法，就是面對黑金絕對不可能復辟；主席也做了很多能力上的智慧去處理問題，相信面對黑金，都會共同攜手合作。
媒體記者最後問到因為選策會的名單還是沒有變動，是否是未採納意見？侯友宜則是簡短回應，以「主席一定有智慧有能力會處理的」一句話帶過，結束訪問。